Археологи нашли и раскопали гробницу "повитухи Иисуса"

В Израиле обнаружили артефакты и резьбу в пещере Саломеи. Это место паломничества ранних христиан, которое они считали погребением женщины, называемой в некоторых текстах "повитухой Иисуса".

Находки в пещере Саломеи, близ древнего города Лахиш и примерно в 48 километрах юго-западнее Иерусалима, насчитывают сотни глиняных масличных ламп, которые паломники покупали или арендовали перед тем, как войти в пещеру. Кроме того, на стенах были обнаружены надписи, высеченные верующими. Некоторые из них на арабском языке.

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Что известно о пещере

Это место 40 лет назад обнаружили грабители, а в 1984 году за его раскопки взялись археологи. Новое исследование является первым, которое изучало передний двор площадью 350 квадратных метров. Он украшен мозаичным полом и окружен каменными стенами. Рядом – вход в пещеру, украшенный обильной резьбой из розеток, гранатов и акантовых ваз.

Сама пещера состоит из нескольких камер с многочисленными высеченными в скалах погребальными нишами (кохимами) и разбитыми оссуариями.



Пещера Соломеи / Эмиль Аладжем



Раскопки в пещере Саломеи / Фото Эмиль Аладжем



Мозаика на полу переднего двора / Фото Эмиль Аладжем

Исследователи говорят, что пещеру первоначально использовала для захоронений богатая еврейская семья еще 2000 лет назад. А при Византии, с пятого века нашей эры, сюда приходят христианские паломники. Причиной этому может служить то, что на одном из оссуариев (каменный ящик) можно встретить надпись "Саломея". Вероятно, верующие отождествили его, а затем и самое место, с той самой Саломеей-повитухой.

Кто такая Саломея-повитуха

Сегодня Саломея-повитуха почти неизвестна западным верующим, но ее уважали ранние христиане, изображая на многих иконах. История этой женщины рассказывается в Евангелии от Иакова, которое считают апокрифом, то есть его подлинность подвергают сомнению и не упоминают в Новом Завете. Согласно древнему тексту, Саломея была помощницей другой повитухи при рождении Иисуса. Она отказалась верить, что Мария была девственницей, поэтому ее рука немедленно усохла. Исцелилась она только после того, как коснулась колыбели новорожденного Иисуса.

Соломея – загадочная фигура. Культ Соломеи, освященный христианством, относится к более широкому явлению, когда христианские паломники пятого века нашей эры встречали и освящали еврейские места,

– говорят исследователи.

Христианское паломничество в пещеру Саломеи длилось как минимум до девятого века нашей эры. Археологи отметили, что многие глиняные фонари, найденные в новых раскопках, датируются VIII и IX веками. Команда также обнаружила ряд мест, где их продавали или сдавали в аренду – своеобразные киоски. Лампы могли служить для освещения пещеры или частью религиозных церемоний.



Лампы, найденные в пещере Соломеи / Фото Эмиль Аладжем



Надписи на стенах пещеры / Фото Эмиль Аладжем



Место было закрыто для общественности, поскольку стало целью грабителей в 1980-х годах. Но фотографии икон на этой стене показывают, что некоторые христианские верующие все же могли его посетить / Фото Эмиль Аладжем

Пещера будет частью Маршрута Иудейских царей протяженностью в 100 километров, содержащий десятки значительных археологических памятников.