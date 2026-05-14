В Судане нашли сотни больших гробниц, которые старше пирамид

В песках пустыни Атбай, раскинувшейся между Нилом и Красным морем, исследователи обнаружили уникальные архитектурные памятники. Эти каменные сооружения долгое время оставались незамеченными, скрывая свидетельства о жизни общин, которые господствовали там еще до основания первой династии фараонов.

Как жили древние жители пустыни задолго до эпохи фараонов?

Археологическая наука получила новые данные благодаря проекту Atbai Survey Project, который применил методы дистанционного зондирования Земли. Используя спутниковые снимки Google Earth и Bing, ученые смогли идентифицировать 260 ранее неизвестных монументальных объектов в пустыне Атбай, расположенной на территории современного Судана и Восточного Египта. Общее количество задокументированных структур теперь составляет 280, из которых ранее были известны только 20. Их открыли благодаря наземным экспедициям, пишет Arkeonews.

Эти памятники получили название "Огороженные захоронения Атбай". Они представляют собой большие каменные стены круглой или овальной формы, внутри которых расположены могилы. Размеры сооружений впечатляют: от небольших объектов диаметром в несколько метров до гигантских комплексов, достигающих более 82 метров, отмечает коллектив авторов во главе с Жюльеном Купером, чья статья появилась в журнале African Archaeological Review.

Эти особенности являются уникальным проявлением местной культуры скотоводов, которую мы в целом датируем четвертым и третьим тысячелетиями до нашей эры,

– прокомментировал руководитель исследования Жульен Купер из Университета Маккуори.

Таким образом, наиболее ранние фазы этой традиции являются более старыми, чем первые египетские пирамиды.



Спутники обнаружили 260 ранее неизвестных каменных погребальных памятников в пустыне Атбай / Фото Жульен Купер и другие авторы исследования

Обнаруженные памятники относятся к эпохе завершения Африканского влажного периода. Когда-то Сахара была намного зеленее и благоприятнее для жизни, но с постепенным отступлением муссонов на юг озера и реки начали высыхать. В этот переходный период, между 4500 и 2500 годами до нашей эры, в регионе господствовали мобильные общины скотоводов. Основным ресурсом и символом богатства для них был крупный рогатый скот. В научных кругах это явление называют "поведением, сосредоточенным на скоте".

Во время раскопок на таких объектах, как Вади-Хашаб и Вади-эль-Ку, археологи нашли останки людей рядом с костями коров, овец и коз. Часто в центре сооружения находится главное человеческое захоронение, вокруг которого размещены животные.

Гробницы [в пустыне] Атбай демонстрируют, что мобильные пустынные общества также могли создавать долговечные монументы и сложные ритуальные ландшафты,

– говорится в выводах проекта Atbai Survey Project.

Это опровергает представление о том, что сложные социальные структуры в древности могли возникать только в речных долинах или городах.



Местоположение Бир-Аселе с нанесенными зеленым тропами / Изображение Джеймс Харрелл/Мари Буржуа

Исследователи выделяют несколько типов конструкций. Наиболее распространенными являются круги без видимых входов, однако существуют и сооружения с проходами, ориентированными преимущественно на восток или юго-восток. Возведение таких монументов требовало значительных усилий.

По расчетам ученых, строительство стены среднего размера занимало примерно 161 рабочий день для одного человека или чуть более 3 дней для группы из 50 человек. Это свидетельствует о том, что строительство было актом укрепления социальных связей внутри общины.



Гробницы в Атбаи / Фото Петр Осипинский/Музей Кастильони

Большинство гробниц расположено вблизи русел высохших рек (вади), у подножия горных массивов и плато. В среднем расстояние до ближайшего источника воды или пастбища в прошлом составляло около 196 метров. Это подтверждает, что памятники возводили рядом с местами проживания кочевников.

Интересно, что через тысячи лет другие культуры, в частности древние блеммии в первом тысячелетии нашей эры, продолжали использовать эти же локации для своих захоронений, что указывает на особое сакральное значение этих мест в пустынном ландшафте.



Места расположения гробниц / Изображение QGIS/MapTiler Planet/OpenStreetMap/Google Earth

Памятники под угрозой исчезновения

Сегодня это уникальное наследие находится под серьезной угрозой. Основной опасностью является нерегулируемая добыча золота в Судане. Тяжелая техника и мародерство разрушают археологические ландшафты, которые оставались нетронутыми тысячелетиями.

Кроме того, на состояние памятников влияют климатические факторы: хотя дожди в регионе редки, внезапные наводнения иногда размывают каменные конструкции.

Вам также будет интересно узнать: какие культуры жили в северной Африке до эпохи фараонов

До появления первых фараонов и формирования единого государства Древнего Египта долина Нила и прилегающие районы современных Египта и Судана были заселены многими неолитическими и додинастическими культурами, пишет 24 Канал. Они заложили основу для будущей египетской цивилизации: развивали земледелие, скотоводство, ремесла, религиозные культы и даже ранние формы социальной организации.

Культура Набта-Плая

Одной из древнейших известных культур в регионе была культура Набта-Плая, существовавшая на юге современного Египта примерно с VII до V тысячелетия до нашей эры. Ее поселения располагались в тогдашней саванне Сахары, которая в то время была значительно более влажной и пригодной для жизни.

Люди Набта-Плая занимались скотоводством, охотой и сбором растений. Археологи нашли там хорошо организованные поселения с колодцами, каменными сооружениями и даже мегалитами, которые некоторые исследователи считают ранними астрономическими обсерваториями. В этой культуре уже прослеживаются религиозные культы, связанные с крупным рогатым скотом, что впоследствии стало важной частью египетской символики.

Бадарийская культура

В Верхнем Египте примерно в V тысячелетии до нашей эры возникла Бадарийская культура. Она известна как одна из первых культур региона, где появились развитое земледелие и постоянные поселения. Бадарийцы выращивали зерновые, содержали скот, ловили рыбу в Ниле и производили высококачественную керамику с характерным черным верхом.

Их захоронения свидетельствуют о вере в потустороннюю жизнь – в могилы клали еду, украшения, инструменты. Это уже была не просто сообщество охотников-собирателей, а общество с ремесленниками и определенной социальной структурой, отмечает Encyclopedia Britannica.

Культура Нагада или Накада

После Бадарийской культуры в Верхнем Египте сформировалась культура Нагада, или Накада, которая существовала примерно между 4000 – 3000 годами до нашей эры. Именно она считается непосредственным предшественником фараонского Египта.

Культура Нагада прошла несколько этапов развития – от небольших аграрных поселений до крупных центров власти с элитами, ремесленниками и активной торговлей. Люди Накады торговали с Нубией, Левантом и, вероятно, Месопотамией.

Они уже использовали медь, строили большие захоронения для знати и создавали сложное искусство с религиозной символикой. Именно в этот период начали возникать протогосударства, которые впоследствии объединились под властью первых фараонов.

Культура Керма

На территории современного Судана и Нубии также существовали развитые культуры, которые не были периферией Египта, а развивались параллельно. Одной из важнейших стала культура Керма, сформировавшаяся в III тысячелетии до нашей эры в районе среднего Нила. Она считается одной из первых крупных цивилизаций Африки к югу от Египта.

Керма имела города, укрепления, монументальные сооружения и развитую металлургию. Ее жители контролировали торговые пути между Центральной Африкой и Египтом. В определенный период Керма даже стала соперником Египта, пишет Discover Sudan.

Какой была Африка во время Африканского влажного периода?

Значительную роль в формировании этих культур сыграл так называемый Африканский влажный период, или "Зеленая Сахара". Это был климатический этап примерно между 14 500 – 5000 годами до нашей эры, когда нынешняя пустыня Сахара выглядела совсем иначе.

Из-за смещения муссонов и значительно большего количества осадков огромные территории Северной Африки были покрыты саваннами, лугами, озерами и реками. Там жили слоны, жирафы, бегемоты, крокодилы, антилопы и большое количество других животных.

Во многих местах современной Сахары археологи находят наскальные рисунки с изображениями стад скота, охоты и лодок, что сегодня кажется почти невозможным для пустыни, пишет ScienceDirect.

Во время этого влажного периода люди активно заселяли Сахару. Они создавали сезонные или постоянные поселения возле озер и рек, занимались рыболовством, охотой и постепенно переходили к скотоводству.

Когда все изменилось?

Некоторые регионы современного Судана и Египта тогда были даже более благоприятными для жизни, чем долина Нила. Однако примерно после 6000 – 5000 лет до нашей эры климат начал быстро становиться суше. Озера высыхали, саванны превращались в пустыню, а население постепенно концентрировалось вдоль Нила.

Именно этот процесс считается одним из ключевых факторов формирования ранней египетской цивилизации. Люди, вытеснены из деградирующей Сахары, переселялись в долину Нила, где сосредотачивались ресурсы, земледелие и власть.

