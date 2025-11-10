Что скрывает восточная стена пирамиды?

Пирамида фараона Менкаура, построена примерно между 2490 и 2472 годами до нашей эры, является самой маленькой из трех величественных пирамид на плато Гиза. Ее начальная высота достигала около 65 метров. Традиционно считалось, что единственный вход в нее расположен с северной стороны, как и в большинстве пирамид времен Древнего царства. Однако восточная сторона гробницы давно привлекала внимание ученых из-за необычного участка из идеально отполированных каменных блоков площадью примерно четыре на шесть метров. Такая гладкая поверхность не имела логического объяснения, ведь подобное убранство находили только у главного северного входа, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Эта загадка вдохновила независимого исследователя Стейна ван ден Говена в 2019 году выдвинуть гипотезу о том, что за отполированными камнями может скрываться второй, тайный вход. Чтобы проверить это предположение, международная команда ученых из Каирского университета и Мюнхенского технического университета в рамках проекта Scan Pyramids в течение последних трех лет проводила тщательное обследование восточной стены.

Для анализа структуры пирамиды, не разрушая ее, исследователи применили комплекс современных неинвазивных методов. Они использовали:

Электротомографию, которая измеряет сопротивление электрическому току;

Георадар для сканирования подповерхностных слоев с помощью радиоволн;

Ультразвуковое тестирование, позволяющее изучать структуру с помощью звуковых волн.

Результаты комплексного анализа данных, опубликованы в журнале NDT&E International, подтвердили наличие аномалий. Приборы зафиксировали две полости, расположенные близко друг к другу.

Первая находится на глубине примерно 1,4 метра от внешней поверхности стены.

Вторая – на глубине 1,13 метра.

Хотя эти находки подтверждают возможность существования второго входа, ученые отмечают необходимость дальнейших исследований для получения более детальной информации о природе этих полостей.

Что теперь?

Питер Дер Мануэлян, профессор египтологии из Гарвардского университета, который не принимал участия в исследовании, назвал это открытие очень интересным. Он отметил, что оно в очередной раз доказывает, как много нам еще предстоит узнать о пирамидах в Гизе.

По его словам, входы в пирамиды Древнего царства, за редкими исключениями, всегда располагались на северной стороне. Дальнейшие исследования, как он надеется, помогут выяснить, являются ли эти пустоты строительной аномалией, частью второго входа, или чем-то совсем другим.

