Компания Илона Маска xAI построит суперкомпьютер для искусственного интеллекта Grok

xAI, компания Илона Маска, которая занимается разработкой технологий на базе искусственного интеллекта, объявила о планах построить сверхсовременный суперкомпьютер для своей разработки – AI Grok. О таких планах Маск объявил во время недавней встречи с инвесторами, на которой он подробно рассказал об амбициозных временных рамках и потенциальных партнерствах, задействованных в проекте.

Маск планирует запустить суперкомпьютер в эксплуатацию уже следующей осенью. Хотя точные технические характеристики и масштабы проекта остаются в тайне, ожидается, что команда xAI будет использовать графические процессоры Nvidia H100, которые пользуются большим спросом в индустрии искусственного интеллекта.

А тем временем Илон Маск говорит, что будущий ИИ заберет вашу работу, но вы все равно будете богаты

Эти графические процессоры, также известные как "педали газа", играют важную роль в обучении больших языковых моделей благодаря своей превосходной производительности и эффективности.

Масштаб проекта может стать главным препятствием

Масштаб развертывания графических процессоров для этого проекта все еще остается предметом спекуляций. При подготовке Grok 2 xAI использовала во время подготовки Grok 2 20 000 графических процессоров Nvidia H100. Маск отметил, что алгоритм следующего поколения потребует значительного увеличения, потенциально до 100 000 графических процессоров. Такая эскалация подчеркивает растущие вычислительные требования передовых моделей ИИ.

Графический процессор Nvidia H100 доминирует на рынке чипов для ИИ, особенно для центров обработки данных. Однако высокий спрос на них сделал их дефицитными, что создает проблему для амбициозных планов xAI. Приобретение такого большого количества графических процессоров станет критическим препятствием для компании Маска, поскольку она конкурирует с такими гигантами ИИ, как Microsoft, OpenAI и Google.

Амбициозные планы Илона

Существуют намеки на возможное сотрудничество с Oracle – шаг, который мог бы использовать опыт и инфраструктуру Oracle в облачных вычислениях. Однако ни xAI, ни Oracle официально не комментировали это партнерство.

Компания xAI, основанная в прошлом году Илоном Маском, имеет целью занять свою нишу в жесткой конкурентной борьбе в секторе ИИ. Разрабатывая этот суперкомпьютер, xAI стремится укрепить свою технологическую инфраструктуру, обеспечить прочный фундамент для будущих достижений и позиционировать себя как грозного игрока на рынке ИИ.

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Успех этого суперкомпьютерного проекта может значительно расширить возможности xAI, позволив ему обучать более сложные модели и ускорить свои исследования и разработки. Поскольку отрасль ИИ продолжает стремительно развиваться, стратегические инвестиции xAI в высокопроизводительные вычислительные ресурсы будут иметь решающее значение для поддержания ее конкурентного преимущества.