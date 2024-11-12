Илон Маск может сделать ИИ Grok бесплатным для всех, но с неприятными ограничениями

Компания Илона Маска xAI запустила своего чат-бота с искусственным интеллектом в конце 2023 года и с тех пор он был доступен исключительно для премиум-пользователей соцсети X. Однако теперь появились намеки на то, что Grok может открыться для более широкой аудитории, которая не платит за подписку.

Детали

Непонятно, почему Маск идет на этот шаг. Возможно, таким план был с самого начала, а возможно, что количество пользователей оказалось недостаточным, поэтому компания нуждается в большем количестве диалогов для дальнейшей разработки и обучения. Количество пользователей, которые подписались на Premium, не является очень большой, о чем свидетельствуют недавние большие скидки, которые не были привязаны ни к Черной пятнице, ни к любой другой возможности. Учитывая, что далеко не всем нужен ИИ, можно уверенно говорить, что количество пользователей Grok меньше, чем количество премиум-подписчиков. Поэтому теперь соцсеть тестирует бесплатную версию Grok, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Эта новость появилась из многочисленных сообщений на X от исследователей и пользователей, которые заметили обновление Grok-2. По словам пользователя Swak, существуют определенные условия относительно того, кто может получить бесплатный доступ и сколько они могут им пользоваться:

Для начала, аккаунты должны быть созданы не менее семи дней назад и иметь привязанный к ним номер телефона.

Также сообщается, что бесплатные пользователи будут ограничены в количестве действий, которые они могут сделать за два часа. За это время они могут задать 10 вопросов модели Grok-2 и 20 вопросов модели Grok-2 mini.

Кроме того, бесплатные пользователи получают только три анализа изображений в день.



Сообщение, которое оповещает о широкой доступности ИИ Grok / Фото @swak_12 на X

Модели Grok-2 и Grok-2 mini являются относительно новыми – их выпустили в конце лета этого года. Grok-2 – самый совершенный сегодня чат-бот с искусственным интеллектом от xAI, который получает информацию в режиме реального времени прямо из соцсети X, изучая публикации пользователей. Наряду с этим версия mini "предлагает баланс между скоростью и качеством ответов", говорит компания.

Swak также упоминает, что "сначала он будет доступен для ограниченных локаций". Очевидно, Украины среди них не будет. Также неизвестно, появится ли она в списке позже.