Илон Маск приступил к выпуску обещанной исторически точной "Одиссеи", сгенерированной в Grok

На странице системы искусственного интеллекта Grok появился первый семиминутный отрывок из фильма "Одиссея", который Илон Маск обещал сделать "исторически точным", поскольку версия Кристофера Нолана ему не понравилась. Релиз оказался далеким от громких обещаний миллиардера.

Искусственноинтеллектуальная "Одиссея"

Как сообщает издание Rolling Stone, первая часть фильма продолжительностью семь минут появилась на платформе Grok в пятницу. Проект был создан в "творческом" сотрудничестве с Wonder Studios X и режиссером Девом Уокером.

Несмотря на обещания сделать экранизацию исторически достоверной, первые минуты проекта сразу разочаровали зрителей: персонажи разговаривают на английском языке, а не на гомеровском греческом диалекте.

Визуально ИИ-версия во многом копирует стиль фильма Кристофера Нолана, однако выглядит гораздо менее впечатляюще. Даже сторонники технологий искусственного интеллекта в комментариях называют игру виртуальных актеров "бездушной" и "деревянной".

Конфликт из-за голливудского блокбастера

Поводом для создания собственной версии стала июньская премьера эпической картины Кристофера Нолана. Тогда Маск обвинил режиссера в предвзятости из-за выбора актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской и Эллиота Пейджа на роль Синона.

"Он хочет наград",

– заявил тогда Илон Маск в социальной сети X, намекая, что сегодня "Оскары" и "Золотые глобусы" присуждают только за политкорректность и присутствие трансгендеров в актерском составе.

Он пообещал: "К концу этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм "Одиссея", который будет исторически точным и верным искусству Гомера".

Успех оригинала против ИИ-эксперимента

Несмотря на критику со стороны Маска и правых платформ, фильм Кристофера Нолана собрал более 600 миллионов долларов в прокате США и более 1,78 миллиарда долларов в мировом прокате.

В то же время первую семиминутную часть ИИ-версии "Одиссеи" на платформе Grok Imagine уже посмотрели 4 миллиона человек. Разработчики пока не указывают, когда можно ожидать полную версию фильма.