Киберспециалисты ГУР атаковали государственные сайты России: уничтожены десятки терабайт информации

Хакеры ГУР МО Украины совершили масштабную кибератаку на несколько ведущих государственных сайтов России. Результатом атаки стало удаление десятков терабайт информации.

Также были зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей, на которых содержались важные данные. Всего из файловых хранилищ удалено более 60 терабайт данных.

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Кто оказался под ударом хакеров

Хакеры ГУР МО Украины совершили атаку на ряд ведущих государственных сайтов России, включая "Стандартинформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Минфина России"".

В результате кибератаки было уничтожено 60 терабайт данных, а также зашифровано сотни доменных компьютеров пользователей, где хранились важные данные.

Что известно о сайтах, которые атаковали киберспециалисты ГУР ФГУП "Стандартинформ" является подразделением Росстандарта, который занимается выпуском и дистрибуцией нормативных документов в сфере стандартизации, а также осуществляет оценку документации и участие в международных и региональных стандартизованных процессах.

Акционерное общество "Станкопром" представляет собой российский станкостроительный холдинг.

ФКУ "Ведомственная охрана Минфина России" выполняет функции обеспечения порядка и безопасности в рамках своей компетенции.

Похитили техдокументацию о 500 объектах российского минобороны

В начале года стало известно о действиях хакерской группы Blackjack, которые проникли в системы российского государственного предприятия "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". В результате они завладели 1,2 терабайта информации, касающейся военных объектов противника, включая более 500 документов на военные сооружения министерства обороны России.

Эта информация охватывает арсеналы, площадку для противовоздушных ракетных комплексов, командные центры, казармы и прочее. Кроме этого, кибервойска вывели из строя 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров работников, оставив их без доступа ко всем данным и резервным копиям.