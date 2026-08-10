Хакеры из Северной Кореи автоматизировали свои атаки с помощью ИИ

Южнокорейские специалисты по кибербезопасности выявили новую угрозу со стороны Северной Кореи. Известная хакерская группировка начала активно внедрять большие языковые модели в свою деятельность. Злоумышленники не просто генерируют фишинговые письма, а создают целые экосистемы для анализа похищенных данных и разработки вредоносного кода.

Как сейчас действуют хакеры в КНДР

Речь идет о группировке Kimsuky, которая, по оценке исследователей, собрала отдельный набор программ для локального запуска ИИ и обработки данных без обращения к внешним сервисам. В Genians отмечают, что такая инфраструктура позволяет работать с похищенными документами внутри собственных систем, пишет Reuters.

Хакеры настроили инструменты для локального запуска и управления моделями искусственного интеллекта, среди которых Ollama, GPT4All и Msty. Локальный запуск означает, что ИИ развертывается непосредственно на серверах злоумышленников, поэтому заблокировать их на серверах разработчиков моделей невозможно.

Кроме того, Kimsuky использует технологию поиска документов, известную как поисково-дополненная генерация (RAG). Это архитектура, которая позволяет искусственному интеллекту искать информацию в конкретных внешних базах данных или похищенных документах перед тем, как сгенерировать ответ.

Что обнаружили в инфраструктуре группировки?

В инфраструктуре группировки исследователи также обнаружили фреймворки для разработки ИИ-агентов, программное обеспечение для преобразования речи в текст и популярный среди программистов инструмент для написания кода Cursor.

Специалисты Genians отмечают, что Kimsuky выходит за рамки использования генеративного ИИ исключительно для создания фишинговых приманок. По их словам, группировка наращивает потенциал для интеграции искусственного интеллекта непосредственно в разработку вредоносного программного обеспечения и автоматизацию атак.

В ходе исследования также были обнаружены финансовые и криптовалютные документы-приманки, которые, вероятно, были сгенерированы искусственным интеллектом. По оценке исследователей, эти материалы настолько качественны, что напоминают легитимные инвестиционные отчеты и рабочие документы.

Что известно о Kimsuky

В ноябре 2023 года Министерство финансов США ввело официальные санкции против Kimsuky. Американское ведомство классифицировало их как группировку кибершпионажа, что полностью подконтрольно правительству КНДР.

Согласно данным Минфина США, Kimsuky напрямую подчиняется Главному управлению разведки Северной Кореи. Главная цель хакеров заключается в сборе разведывательных данных, способствующих достижению стратегических целей Пхеньяна.