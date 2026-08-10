Як тепер працюють хакери в КНДР

Йдеться про угруповання Kimsuky, яке, за оцінкою дослідників, зібрало окремий набір програм для локального запуску ШІ та обробки даних без звернення до зовнішніх сервісів. У Genians кажуть, що така інфраструктура дає змогу працювати з викраденими документами всередині власних систем, пише Reuters.

Хакери налаштували інструменти для локального запуску та керування моделями штучного інтелекту, серед яких Ollama, GPT4All та Msty. Локальний запуск означає, що ШІ розгортається безпосередньо на серверах зловмисників, тому заблокувати їх на серверах розробників моделей неможливо.

Крім того, Kimsuky використовує технологію пошуку документів, відому як пошуково-доповнена генерація (RAG). Це архітектура, яка дозволяє штучному інтелекту шукати інформацію у конкретних зовнішніх базах даних або викрадених документах перед тим, як згенерувати відповідь.

Що виявили в інфраструктурі угруповання?

На інфраструктурі угруповання дослідники також виявили фреймворки для розробки ШІ-агентів, програмне забезпечення для перетворення мовлення на текст та популярний серед програмістів інструмент для написання коду Cursor.

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Фахівці Genians наголошують, що Kimsuky виходить за межі використання генеративного ШІ лише для створення фішингових приманок. Угруповання, за їхніми словами, нарощує потенціал для інтеграції штучного інтелекту безпосередньо у розробку шкідливого програмного забезпечення та автоматизацію атак.

Під час дослідження також були виявлені фінансові та криптовалютні документи-приманки, які, ймовірно, згенерував штучний інтелект. За оцінкою дослідників, ці матеріали настільки якісні, що нагадують легітимні інвестиційні звіти та робочі документи.

Що відомо про Kimsuky

У листопаді 2023 року Міністерство фінансів США запровадило офіційні санкції проти Kimsuky. Американське відомство класифікувало їх як угруповання кібершпигунства, що повністю підконтрольне уряду КНДР.

Згідно з даними Мінфіну США, Kimsuky безпосередньо підпорядковується Головному управлінню розвідки Північної Кореї. Головна мета хакерів полягає у зборі розвідувальних даних, які підтримують стратегічні цілі Пхеньяна.