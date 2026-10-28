Хакеры научились отслеживать пользователей Starlink

Как обычная реклама превращается в инструмент шпионажа

Рекламная инфраструктура в интернете все чаще превращается в полноценный канал слежения, способный отслеживать передвижения людей в чувствительных зонах. Согласно исследованию экспертов по безопасности TrendAI, специалисты раскрыли масштабную шпионскую операцию под кодовым названием SHADOW-EARTH-79. Главной мишенью злоумышленников стали пользователи спутниковой сети Starlink.

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Группировка оказалась крупнейшим победителем рекламных аукционов в 49 странах и доминировала в рекламном трафике сети Starlink в 105 государствах. Механизм основан на злоупотреблении системой торгов в реальном времени (RTB), которая продает показы рекламы за считанные миллисекунды. При поступлении запросов участники торгов видят IP-адреса, геолокацию, номера автономных систем и точные характеристики гаджетов пользователей.

Масштабы цифровой охоты на Starlink

Совмещая рекламные идентификаторы с историей перемещений и кликов, злоумышленники создают подробные цифровые досье даже без прямого взаимодействия пользователя с баннером. Кроме того, победители аукционов транслируют рекламу с кодом JavaScript, что позволяет дополнительно идентифицировать устройство.

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За 90 дней операция SHADOW-EARTH-79 приобрела 66 208 показов рекламы для пользователей Starlink. Это составило 12,9% от всего зафиксированного объема такой рекламы, тогда как обычный базовый показатель держится на уровне всего 2,6%. Исследователи зафиксировали 4,9-кратный рост интереса именно к спутниковой сети, которая имеет жизненно важное значение в регионах боевых действий и в зонах с нестабильной связью.

В общем рекламном трафике кампания заняла 91,1% ставок в Венгрии, 90,1% в Израиле и 77,2% в Египте. Всего исследователи проанализировали 84 710 348 запросов за период с 31 декабря 2025 года по 15 августа 2026 года.

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Интересно, что Украины в списке нет. Однако тот факт, что эти хакеры не интересовались украинцами, не означает, что не заинтересуются другие. Если SpaceX не устранит эту уязвимость, рано или поздно Россия доберется до нее.

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Как злоумышленники настраивали программное обеспечение и как защититься

С помощью анализа искусственного интеллекта специалисты реконструировали интерфейс злоумышленников на основе открытых фрагментов кода JavaScript. Программа содержала функции ручного внедрения скриптов, деанонимизации пользователей и глубокой фильтрации IP-адресов, что свидетельствует об использовании платформы исключительно для разведки.

Аналитики подчеркивают, что простое скрытие или блокировка изображений не спасает от отправки фоновых запросов. Для надежной защиты необходимо фильтровать подключения к рекламным серверам на уровне сети, ограничивать разрешения приложениям, сбрасывать рекламные идентификаторы гаджетов и отключать персонализацию коммерческих объявлений.

В случае необходимости разрешайте только надежный рекламный трафик или фильтруйте рекламный трафик в особо уязвимых районах, а также на устройствах, принадлежащих лицам, которые, вероятно, могут стать мишенью.

Людям, работающим в зонах конфликтов или на любых должностях, где характер передвижений является конфиденциальной информацией, может быть полезно сбросить рекламный идентификатор, отключить персонализацию рекламы и ограничить использование приложений, финансируемых за счет рекламы, на устройствах, которые они имеют при себе.

Некоторые мобильные устройства поддерживают такие функции, как "Режим блокировки" на iPhone; они затрудняют посторонним лицам доставку и успешное выполнение вредоносных программ. Включение таких режимов на устройствах затруднит проведение операций слежения.

Соблюдайте принцип минимальных привилегий при предоставлении доступа к приложениям на вашем мобильном устройстве. Хотя само приложение может не наносить вреда, существует риск, связанный с потенциально вредоносным контентом, который может быть загружен через рекламную сеть или если приложение интегрировано с рекламным набором средств разработки (SDK). Многие бесплатные приложения используют такие интеграции в качестве основного средства получения прибыли от распространения бесплатных мобильных приложений. В этом случае может помочь отмена разрешений у сторонних приложений, что не помешает функционированию самого приложения.

Рассмотрите возможность использования программ для блокировки рекламы, но не полагайтесь на них на 100%. Даже если программа предотвращает показ рекламы пользователю, отслеживание, вероятно, все равно происходит. Вместо этого отдавайте предпочтение блокировщикам рекламы, обладающим такими возможностями: возможность перехватывать веб-трафик и удалять рекламные теги из веб-контента; возможность предотвращать связь приложений, финансируемых за счет рекламы, с серверной частью рекламных систем; возможность в целом предотвращать отправку конфиденциальной информации об отслеживании в рекламные сети.

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Общая цель заключается в снижении рисков: уменьшение уязвимости без необходимости идентифицировать каждого участника аукциона, который может злоупотребить этой уязвимостью. Если доступна инфраструктура размещения рекламы известного подозрительного оператора (например, SHADOW-EARTH-79), блокируйте трафик к этим серверам и конечным точкам облачных провайдеров.

Отслеживание инфраструктуры SHADOW-EARTH-79 с помощью TrendAI доступно в TrendAI Vision One, а также дополнительная информация от надежных источников через авторитетные отраслевые сообщества.