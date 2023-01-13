Данные миллионов пользователей российского Mail ru оказались в открытом доступе
Источник:Habr
Хакеры слили в сеть данные более трех миллионов аккаунтов, зарегистрированных на российском почтовом сервисе Mail.ru и его смежных доменах. Кто за этим стоит, неизвестно.
Опубликованными оказались данные 3 412 253 пользователей Mail.ru. Сюда попали также домены @bk.ru, @inbox.ru и @list.ru. Утечка также коснулась 199 корпоративных адресов на домене @corp.mail.ru.
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Что известно
Слитая база содержит следующие данные:
- ID пользователя в системе;
- Адрес электронной почты;
- Привязанный номер телефона;
- Имя и фамилия;
- Ник.
Скриншот из опубликованного архива данных пользователей Mail.ru / Фото habr
Сообщается, что эксперты компании DLBI путем выборочных проверок записей этой базы подтвердили как минимум совпадение email-адресов и номеров телефонов, что говорит о подлинности данных.
Сама по себе утечка не представляет опасности для пользователей, ведь она не содержит паролей. Однако эта информация может попасть в различные хакерские базы, а затем будет использована злоумышленниками, чтобы, например, втереться в доверие к жертве и украсть аккаунт или средства.
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