Данные миллионов пользователей российского Mail ru оказались в открытом доступе

Хакеры слили в сеть данные более трех миллионов аккаунтов, зарегистрированных на российском почтовом сервисе Mail.ru и его смежных доменах. Кто за этим стоит, неизвестно.

Опубликованными оказались данные 3 412 253 пользователей Mail.ru. Сюда попали также домены @bk.ru, @inbox.ru и @list.ru. Утечка также коснулась 199 корпоративных адресов на домене @corp.mail.ru.

Интересно Саудовская Аравия якобы проникла в Wikipedia – один из авторов заключен на 32 года

Что известно

Слитая база содержит следующие данные:

ID пользователя в системе;

Адрес электронной почты;

Привязанный номер телефона;

Имя и фамилия;

Ник.



Скриншот из опубликованного архива данных пользователей Mail.ru / Фото habr

Сообщается, что эксперты компании DLBI путем выборочных проверок записей этой базы подтвердили как минимум совпадение email-адресов и номеров телефонов, что говорит о подлинности данных.

Сама по себе утечка не представляет опасности для пользователей, ведь она не содержит паролей. Однако эта информация может попасть в различные хакерские базы, а затем будет использована злоумышленниками, чтобы, например, втереться в доверие к жертве и украсть аккаунт или средства.

Напомним другие громкие атаки:

IT-Армия Украины взломала сайты российских городов и разместила новогоднее поздравление Зеленского.

Один из крупнейших российских банков пережил мощную хакерскую атаку со стороны IT-Армии Украины.

IT-Армия Украины взломала сайт ОДКБ и разместила для Путина поздравление с последним днем рождения

Украинские хакеры взломали сайт Мособлэнерго.

Сервис Mail.ru и его проекты заблокированы в Украине с мая 2017 года. Вместе с ним под запрет попали такие российские проекты как "Яндекс" "ВКонтакте", "Одноклассники", "Лаборатория Касперского", "Dr.Web" и многие другие.