Это будущий победитель конкурса автомобильного дизайна: Honda показала концепт 1984 года

Honda собирается показать весьма необычный автомобиль, от которого веет одновременно и футуристичностью, и ретро-стилем. По-настоящему особенный дизайн имеет все шансы победить на нынешнем конкурсе автомобильного дизайна Pebble Beach.

Это что-то действительно необычное

В этом году можно выделить целый класс "клиновидных" концепт-каров и прототипов, и один из таких автомобилей – Honda HP-X 1984 года. Изначально разработанный Pininfarina, HP-X впервые появился на автосалоне в Турине в 1984 году и практически исчез до сегодняшнего дня.

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Можно легко заметить, что этот автомобиль не имеет дверей. Но это не потому, что это один из тех концептов, которые не имеют интерьера. А потому, что он оснащен тем, что Honda называет "съемным цельным тентом Perspex в стиле реактивного истребителя". Так, залезть в этот автомобиль вы сможете только через верх, который откидывается, как у самолета. Компания не показала фотографий с откинутой крышей.



Honda HP-X 1984 года / Фото Honda



Honda HP-X 1984 года / Фото Honda

Как утверждается, автомобиль имеет замечательный аэродинамический обвес, включая "эффектами земли", и приводится в движение 2,0-литровым V6, который был создан на основе двигателя F2 от Honda того времени. Он также был полностью отреставрирован, чтобы подготовить его к дебюту на фестивале.

Можно также заметить, что часть крыши будто нависает над задним окном. Частично это сделано для стиля, но это также функционально. По словам Honda, он был разработан, чтобы функционировать как "управляемый водителем воздушный тормоз".



Honda HP-X 1984 года / Фото Honda

Honda также экспериментировала с несколькими передовыми материалами, используя панели в виде сот, углеродное волокно и кевлар, чтобы уменьшить вес концепта HP-X и улучшить его характеристики. Но не все в итоге было использовано. Что особенно круто, так это то, что некоторые из уроков, полученных здесь, впоследствии появились в первом поколении NSX.

Интерьер

Украинцы любят надежные автомобили, которые потребляют немного горючего. Яркий пример – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 года . Это авто очень экономичное, надежное и проверенное временем. А главное, что сейчас оно продается со скидкой до 86 000 грн.

Внутри нас встречает минималистичный салон, в котором используется действительно абсурдное количество кнопок. Когда автомобиль был впервые разработан, он имел электронную систему поддержки движения, которая использовала "специальный сонар" и предусматривала более продвинутые технологии, такие как навигация и дорожные предупреждения, которые мы сейчас воспринимаем как нечто совершенно обыденное.



Honda HP-X 1984 года / Фото Honda



Honda HP-X 1984 года / Фото Honda



Honda HP-X 1984 года / Фото Honda

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Имея длину 416 сантиметров и высоту 111 сантиметров, HP-X является достаточно маленьким, особенно по современным стандартам. И все же, он вмещает в себя невероятное количество мощности в таком маленьком корпусе.



Honda HP-X 1984 года / Фото Honda