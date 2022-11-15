Huawei представила умные очки Vision Glass для смартфона или компьютера

На выставке 2022 года World VR Industry компания Huawei представила умные очки Vision Glass. Модель предлагается использовать совместно со смартфоном или другим устройством, способным воспроизводить изображение или видеоряд как дополнительный экран.

Характеристики умных очков

Модель получила MicroOLED-дисплеи с разрешением 1080p на каждый глаз (каждый 1920х1080 пикселей) и яркостью 480 кд/м2. Экран способен отображать 90% цветового пространства DCI-P3 и получил сертификат немецкой организации TUV Rheinland за высокий уровень защиты от вредного синего света. Размеры экранов не уточняются, но пользователь получает аналог 140-дюймовой панели.

Не пропустите Как защитить свой кошелек от мошенничества: актуальные советы по кибербезопасности



Умные очки Huawei Vision Glass / Фото Huawei

Внешне Vision Glass гораздо больше напоминают обычные очки, чем VR-устройство выпускаемое компанией Meta. Слева есть разъем для подключения смартфона. Некоторые источники утверждают о возможности коррекции с помощью очков миопии, но эта информация требует дополнительного подтверждения.



Устройство будет выполнять роль дополнительного экрана для смартфона / Фото Huawei

Важно, что модель не имеет интегрированного чипсета или накопителя, невозможно и подключение внешнего жесткого диска или SSD. Это значит, что гаджет не самостоятелен и является неким дополнительным экраном для смартфонов, планшетов или компьютеров. Емкость аккумулятора не уточняется, но устройство сможет автономно проработать достаточно долго.



Цена гаджета до сих пор неизвестна / Фото Huawei

Цена новинки будет объявлена позже. Huawei Vision Glass поступят в продажу в декабре. В конце прошлого года Huawei уже представила модель Smart Glasses, с операционной системой Harmony OS, но без дисплеев.