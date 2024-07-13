Одна из самых известных автомобильных компаний мира врала в своих отчетах о продажах

Известный производитель автомобилей, который также широко представлен в Украине, уличен во лжи. Судебный иск утверждает, что компания завышала показатели своих продаж, чтобы обмануть общественность.

Громкое разоблачение

Как утверждают источники, компания Hyundai давила на своих дилеров, чтобы они "искусственно завышали" показатели продаж электромобилей. Система мошенничества с цифрами работала таким образом, что дилеры, которые согласились играть по правилам производителя, получали вознаграждение, а те, кто отказывался, были "наказаны", утверждается в судебном иске, поданном в федеральный суд в Чикаго компанией Napleton Aurora Imports из Иллинойса, США.

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Это привело к тому, что Hyundai выпустила многочисленные пресс-релизы с фальшивыми цифрами, которые якобы демонстрируют рост продаж электромобилей из года в год.

Дилеры, которые отказались участвовать в этом обмане (который пока не доказан и не опровергнут в суде), якобы были поставлены в невыгодное конкурентное положение, в том числе были вынуждены продвигать непопулярные автомобили или им было отказано в оптовых скидках для клиентов.

В иске говорится о том, что Hyundai показывает фейковый рост объемов продаж электромобилей под собственным брендом, заставляя общественность верить, что этот рост происходит органично из-за привлекательности ее продуктов и хорошего спроса.

Это ложный нарратив. Вместо органического роста, подпитываемого востребованными автомобилями и потребительским спросом, [Hyundai] создала многоуровневую схему, чтобы заставить своих дилеров отчитываться о ложных продажах,

– пишет истец.

В июне Hyundai заявила, что продала 4 669 электромобилей в США, что почти на 9 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года. Компания также заявила, что в этом году продажи электромобилей выросли на 33%.

Предполагаемая схема включала "секретную программу", в которой дилеров просили ложно сообщать о непроданных автомобилях как "проданных" или переданных в аренду клиенту, только чтобы в следующем месяце отменить "продажу". Истцы утверждают, что, по их мнению, эта незаконная программа используется компанией Hyundai по всей территории США.

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Доказательства есть

В иске приводятся расшифровки телефонных разговоров, в которых менеджеры по продажам Hyundai склоняют сотрудника дилерского центра к участию в этой схеме. Менеджер по продажам сказал, что он был "прижат к стене", поскольку должен был "назвать цифру для прессы и для корейцев". Работник также сказал, что он чувствовал себя "отвратительно" из-за того, что был вынужден стать участником этого обмана.