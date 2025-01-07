OpenAI прогнозирует что AI-агенты смогут заменить многих работников уже в этом году

Искусственный интеллект продолжает влиять на рынок труда и глобальные экономические процессы. По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, развитие технологий происходит настолько быстро, что первые AI-агенты могут начать выполнять рабочие задачи уже в 2025 году, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Компания OpenAI, которая уже стала одним из ведущих игроков в сфере генеративного искусственного интеллекта, стремится расширить свои возможности, отмечает 24 Канал. После успеха ChatGPT OpenAI направляет усилия на разработку так называемого "суперинтеллекта".

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В своем блоге Сэм Альтман поделился видением будущего компании. Он отметил, что OpenAI уже знает, как создать AGI (искусственный общий интеллект), и ожидает, что в 2025 году первые AI-агенты начнут значительно влиять на производительность компаний.

Альтман отметил, что суперинтеллект способен ускорить научные открытия, инновации и создать новые возможности для благосостояния человечества.

Мы любим наши текущие продукты, но работаем ради славного будущего,

– отметил он.

Вызовы для рынка труда

Искусственный интеллект уже влияет на некоторые отрасли, в частности креативную индустрию. Альтман прогнозирует, что AI-агенты смогут выполнять задачи, которые сейчас считаются сложными или неприемлемыми для автоматизации. Это может привести к значительным изменениям во многих профессиях, в том числе и тех, которые ранее считались защищенными от влияния технологий.

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Хотя перспектива автоматизации может принести новые возможности, процесс адаптации может быть сложным и болезненным для многих. OpenAI делает ставку на технологии, которые могут кардинально изменить подход к работе и жизни, но путь к этому будущему обещает быть непростым.