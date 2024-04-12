Google сделает некоторые платные функции ИИ бесплатными, но с неприятным ограничением

Помните прекрасные времена, когда сервисы в интернете были бесплатными? Маск окончательно сломал это правило, начав требовать деньги за синюю галочку. Хотя он не придумал ничего нового, именно после этих изменений другие компании начали выпускать больше платных функций в своих сервисах, запускают подписки и другие методы монетизации даже базовых функций. Нечто подобное делает и Google Photos.

Детали

Компания Google предлагает приложение Photos для всех в основном бесплатно, но отдельные функции редактирования требуют подписки на один из премиум-планов Google One или наличия смартфона Pixel 8. Например, устранение нежелательного размытия (Photo UnBlur), удаление объектов на фото (Magic Eraser), перемещение объектов на снимке с заполнением фона и растяжение изображения (Magic Editor), а также эффекты HDR.

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Первые три работают на основе искусственного интеллекта, который Google тоже в основном поставляет на платной основе, поэтому ничего удивительного, что и эти функции она включила в подписку. Но как теперь стало известно, компания планирует открыть их для всех, хотя и с некоторыми ограничениями.

Полный список того, что можно будет получить:

Magic Eraser.

Unblur.

HDR-эффекты для фото и видео.

Размытие портрета

Портретный свет: Добавление света/Сбалансирование света с помощью инструмента "Портретный свет".

Цветовой всплеск: Цветовой всплеск.

Предложения относительно неба.

Кинематографические фотографии.

Стили в редакторе коллажей в редакторе коллажей.

Видеоэффекты.

Все это будет доступно на Android 8.0 и более новых и на iOS 15 и более новых версиях с не менее 3 гигабайтами оперативной памяти.

Однако отмечается, что "все пользователи Google Фото на Android и iOS получат 10 сохранений Magic Editor в месяц". Чтобы делать больше редактирований, вам нужен план Pixel или Google One Premium (план на 2 терабайта и выше). Magic Editor имеет собственный список минимальных системных требований. Расширенная версия станет доступной 15 мая, а ее развертывание займет несколько недель.

Будет ли такое же ограничение для других функций пока неясно. Вероятно, таки шагом компания хочет предоставить возможность протестировать функции, чтобы пользователи захотели большего и подписались на премиум.