Детали
Компания Google предлагает приложение Photos для всех в основном бесплатно, но отдельные функции редактирования требуют подписки на один из премиум-планов Google One или наличия смартфона Pixel 8. Например, устранение нежелательного размытия (Photo UnBlur), удаление объектов на фото (Magic Eraser), перемещение объектов на снимке с заполнением фона и растяжение изображения (Magic Editor), а также эффекты HDR.
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Первые три работают на основе искусственного интеллекта, который Google тоже в основном поставляет на платной основе, поэтому ничего удивительного, что и эти функции она включила в подписку. Но как теперь стало известно, компания планирует открыть их для всех, хотя и с некоторыми ограничениями.
Полный список того, что можно будет получить:
- Magic Eraser.
- Unblur.
- HDR-эффекты для фото и видео.
- Размытие портрета
- Портретный свет: Добавление света/Сбалансирование света с помощью инструмента "Портретный свет".
- Цветовой всплеск: Цветовой всплеск.
- Предложения относительно неба.
- Кинематографические фотографии.
- Стили в редакторе коллажей в редакторе коллажей.
- Видеоэффекты.
Однако отмечается, что "все пользователи Google Фото на Android и iOS получат 10 сохранений Magic Editor в месяц". Чтобы делать больше редактирований, вам нужен план Pixel или Google One Premium (план на 2 терабайта и выше). Magic Editor имеет собственный список минимальных системных требований. Расширенная версия станет доступной 15 мая, а ее развертывание займет несколько недель.
Будет ли такое же ограничение для других функций пока неясно. Вероятно, таки шагом компания хочет предоставить возможность протестировать функции, чтобы пользователи захотели большего и подписались на премиум.