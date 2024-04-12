Детали

Компания Google предлагает приложение Photos для всех в основном бесплатно, но отдельные функции редактирования требуют подписки на один из премиум-планов Google One или наличия смартфона Pixel 8. Например, устранение нежелательного размытия (Photo UnBlur), удаление объектов на фото (Magic Eraser), перемещение объектов на снимке с заполнением фона и растяжение изображения (Magic Editor), а также эффекты HDR.

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Первые три работают на основе искусственного интеллекта, который Google тоже в основном поставляет на платной основе, поэтому ничего удивительного, что и эти функции она включила в подписку. Но как теперь стало известно, компания планирует открыть их для всех, хотя и с некоторыми ограничениями.

Полный список того, что можно будет получить:

Magic Eraser.

Unblur.

HDR-эффекты для фото и видео.

Размытие портрета

Портретный свет: Добавление света/Сбалансирование света с помощью инструмента "Портретный свет".

Цветовой всплеск: Цветовой всплеск.

Предложения относительно неба.

Кинематографические фотографии.

Стили в редакторе коллажей в редакторе коллажей.

Видеоэффекты.

Все это будет доступно на Android 8.0 и более новых и на iOS 15 и более новых версиях с не менее 3 гигабайтами оперативной памяти.

Однако отмечается, что "все пользователи Google Фото на Android и iOS получат 10 сохранений Magic Editor в месяц". Чтобы делать больше редактирований, вам нужен план Pixel или Google One Premium (план на 2 терабайта и выше). Magic Editor имеет собственный список минимальных системных требований. Расширенная версия станет доступной 15 мая, а ее развертывание займет несколько недель.

Будет ли такое же ограничение для других функций пока неясно. Вероятно, таки шагом компания хочет предоставить возможность протестировать функции, чтобы пользователи захотели большего и подписались на премиум.