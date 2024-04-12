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Компанія Google пропонує застосунок Photos для всіх здебільшого безплатно, але окремі функції редагування потребують підписки на один з преміум-планів Google One або наявності смартфона Pixel 8. Наприклад, усунення небажаного розмиття (Photo UnBlur), видалення об'єктів на фото (Magic Eraser), переміщення об'єктів на знімку з заповненням фону та розтягування зображення (Magic Editor), а також ефекти HDR.

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Перші три працюють на основі штучного інтелекту, який Google теж здебільшого постачає на платній основі, тож нічого дивного, що й ці функції вона включила в підписку. Але як тепер стало відомо, компанія планує відкрити їх для всіх, хоча й з деякими обмеженнями.

Повний список того, що можна буде отримати:

Magic Eraser.

Unblur.

HDR-ефекти для фото та відео.

Розмиття портрета

Портретне світло: Додавання світла/Збалансування світла за допомогою інструмента "Портретне світло".

Кольоровий сплеск.

Пропозиції щодо неба.

Кінематографічні фотографії.

Стилі в редакторі колажів.

Відеоефекти.

Усе це буде доступно на Android 8.0 та новіших і на iOS 15 та новіших версіях зі щонайменше 3 гігабайтами оперативної пам'яті.

Однак зазначається, що "всі користувачі Google Фото на Android та iOS отримають 10 збережень Magic Editor на місяць". Щоб робити більше редагувань, вам потрібен план Pixel або Google One Premium (план на 2 терабайти і вище). Magic Editor має власний список мінімальних системних вимог. Розширена версія стане доступною 15 травня, а її розгортання займе кілька тижнів.

Чи буде таке ж обмеження для інших функцій поки неясно. Імовірно, таки кроком компанія хоче надати можливість протестувати функції, щоб користувачі захотіли більшого й підписалися на преміум.