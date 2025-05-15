Искусственный интеллект Grok, созданный компанией Илона Маска, внезапно начал отвечать на совершенно обычные твиты информацией о так называемом "геноциде белых". Эта история демонстрирует, как даже мощный ИИ может неконтролируемо поддаваться теориям заговора и выдавать опасные нарративы, не понимая их контекста.

Геноцид Grok

С недавних пор в соцсети X каждый пользователь может упомянуть в своем посте @grok и задать ему какой-то вопрос. Ответ поступит в публичном комментарии от искусственного интеллекта. Это уже породило огромное количество мемов о людях, которые пишут "Grok, это правда?", пытаясь проверить такие очевидные утверждения, как форма Земли. Однако с недавних пор Grok внезапно начал рассказывать о мифическом "геноциде белых" в ответ на запросы, даже если те не имели к теме никакого отношения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Журналист New York Times Арик Толер первым обратил внимание на эту аномалию, а за ним другие издания бросились проверять, что им ответит ИИ Илона Маска. И многие из них подтвердили: Grok выдает сообщения о "расовых убийствах белых фермеров в Южной Африке", даже когда запрос касается, например, домашних любимцев или шуток о кулинарии.

Во время теста журналисты прислали Grok вопрос о твите со щенком от сценариста Брайана Стека, а в ответ получили ответ о массовых убийствах фермеров.

В ответ на сатирический пост о покупке свечей за 3600 долларов Grok сначала предоставил нормальное объяснение, признав, что это шутка. Однако через несколько других запросов, которые развивали тему, ответ был снова про "геноцид белых".

В другом случае страница X Daily News, которая пишет о новостях соцсети Маска, наткнулась на аналогичный случай в твите, в котором пользователь спрашивает, сколько раз студия HBO меняла свое название, поскольку она в очередной раз ее решила изменить. В ответ Grok сначала предоставляет информацию конкретно о вопросе о названии, а в следующем абзаце уже начинает рассказывать о геноциде – так, будто вопрос об этом также содержался в запросе к ИИ.

У еще одном примере пользовательница опубликовала две свои фотографии, написав, что, по ее мнению, она сегодня выглядит очень мило. В ответ другой аккаунт шутливо спросил: "@grok, это правда?". Искусственный интеллект в следующем ответе даже не пытался отвечать на вопрос, а сразу заявил, что утверждение о "геноциде белых" является очень спорным.

В целом Grok, похоже, одержим одной конкретной теорией заговора, которая имеет ультраправое происхождение и неоднократно использовалась неонацистами. Речь идет о мифе, согласно которому небелые люди уничтожают белых в Южной Африке, хотя никаких достоверных подтверждений этому нет.

В ответ на твит, где Илон Маск сам запостил изображение крестов в ЮАР и намекнул, что это якобы "кладбища белых жертв", Grok попытался провести фактчек. ИИ сообщил, что кресты на самом деле чествуют фермеров всех рас. Согласно данным с 2010 до августа 2023 года, в ЮАР произошло более 4 тысяч нападений на фермы, в результате которых погибло более 800 человек – однако большинство специалистов считают, что это часть общего уровня преступности, а не результат расовой политики.

Grok признал, что данные о преследовании белых фермеров в стране противоречивы: правительство ЮАР отрицает системные нападения из-за расы, а США в 2025 году предоставили убежище лишь нескольким десяткам белых африканцев, подавшихся на иммиграцию из-за страха дискриминации. Среди самих белых южноафриканцев нет единства: многие из них не считают себя преследуемыми.

Такое навязчивое поведение ИИ вызывает вопрос: почему Grok так настойчиво возвращается к теме "геноцида белых"? Возможно, ответ кроется в позиции самого Маска. 24 марта он написал на своей странице, что "старые СМИ не говорят о геноциде белых, потому что это не вписывается в их картину мира". Тогда Grok проверил его слова и ответил, что ни один авторитетный источник не подтверждает эту информацию. Когда один из пользователей недавно повторно обратился к Grok с тем же запросом, ИИ снова подтвердил отсутствие доказательств.

Несмотря на это, сам Маск годами демонстрирует склонность к распространению конспирологических тезисов и расово предвзятых сообщений. Его тесные связи с Южной Африкой, где он родился, а также любовь к ультраправой риторике могут быть косвенным объяснением странного поведения Grok. Маска давно обвиняют в том, что он, прикрываясь свободой слова, на самом деле признает лишь те точки зрения, которые совпадают с его взглядами, тогда как другие называет пропагандой, даже если факты говорят, что он ошибается. Мы знаем случаи, когда X накладывал теневые баны на страницы, которые не нравились лично Маску, потому что придерживаются демократических взглядов. Поэтому учитывая это не надо удивляться, что ИИ Grok настроен таким образом, чтобы изучать сообщения Илона Маска и действовать в соответствии с ними. Миллиардер давно считает, что только он прав и знает правду обо всем на свете, а другие люди должны слепо ему верить и подчиняться.

Радует только одно: в каждом из известных случаев Grok отрицает "геноцид белых", а не утверждает, что это правда. Однако тот факт, что он почему-то застрял на одной и той же теме, свидетельствует, что в следующий раз он может зависнуть на чем-то более опасном и провокативном.