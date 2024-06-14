Понадобится всем: LinkedIn запускает ИИ, который напишет за вас резюме и сопроводительное письмо

В прошлом году LinkedIn начал экспериментировать с инструментами на основе искусственного интеллекта, которые должны были помочь пользователям, ищущим работу. Теперь компания добавила ряд новых возможностей для своих премиум-подписчиков, включая персонализированные резюме, сопроводительные письма с помощью ИИ и более диалоговый поиск работы.

Новые возможности в LinkedIn

ИИ-функции призваны упростить для пользователей наиболее рутинные этапы поиска работы. Прежде всего, вы можете с помощью обычной естественной речи в форме диалога попросить найти для вас конкретные вакансии. Просто опишите ваши ожидания: какая это должна быть сфера, с какой заработной платой, удаленная или офисная и прочее. Это значительно упрощает процесс взаимодействия с сервисом, в котором бывает трудно сузить круг поиска с помощью ключевых слов.

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Когда вы найдете вакансию, которая вас заинтересовала, встроенный ассистент предоставит вам отзыв о вашей квалификации и поможет с подачей заявки.

Вы можете загрузить копию своего текущего резюме, и искусственный интеллект LinkedIn предоставит советы, что именно нужно обновить, исходя из описания вакансии. Это могут быть предложения по конкретному опыту, который следует дополнительно подчеркнуть, или возможность переписать целые разделы документа.

Аналогично, LinkedIn может генерировать сопроводительные письма на основе вашего опыта и вакансии, на которую вы хотите подать заявку.

Журналистка издания Engadget Карисса Белл получила доступ к этим инструментам, чтобы первой испытать новые функции.

Они сделали на удивление приличную работу, как для первой попытки написания сопроводительного письма. В нем были использованы конкретные детали из моего профиля, а тон не был таким роботоподобным, как у большинства текстов, написанных искусственным интеллектом, с которыми мне приходилось сталкиваться. [...] Этот инструмент может быть полезным для людей, которые подают заявки на десятки вакансий одновременно, тем более, что многие компании все равно используют программное обеспечение с искусственным интеллектом для сокращения количества заявок,

– пишет она.

Продакт-менеджер LinkedIn Рохан Раджив говорит, что эти инструменты должны стать для пользователей скорее отправной точкой, а не универсальным решением. "Мы хотим сделать так, чтобы людям, которым трудно рассказать свою историю, трудно смотреть на пустой экран, пытаясь составить что-то вместе, было проще хотя бы начать", – рассказывает он.

Но представитель сервиса также отмечает, что компания все еще находится на относительно ранних стадиях внедрения искусственного интеллекта, и со временем она может автоматизировать еще большую часть процесса подачи заявок на работу.