Нові можливості в LinkedIn

ШІ-функції покликані спростити для користувачів найбільш рутинні етапи пошуку роботи. Перш за все, ви можете за допомогою звичайної природної мови у формі діалогу попросити знайти для вас конкретні вакансії. Просто опишіть ваші очікування: яка це повинна бути сфера, з якою заробітною платою, віддалена чи офісна та інше. Це значно спрощує процес взаємодії з сервісом, у якому буває важко звузити коло пошуку за допомогою ключових слів.

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Коли ви знайдете вакансію, яка вас зацікавила, вбудований асистент надасть вам відгук про вашу кваліфікацію і допоможе з подачею заявки.

Ви можете завантажити копію свого поточного резюме, і штучний інтелект LinkedIn надасть поради, що саме потрібно оновити, виходячи з опису вакансії. Це можуть бути пропозиції щодо конкретного досвіду, який слід додатково підкреслити, або можливість переписати цілі розділи документа.

Аналогічно, LinkedIn може генерувати супровідні листи на основі вашого досвіду та вакансії, на яку ви хочете подати заявку.

Журналістка видання Engadget Карісса Белл отримала доступ до цих інструментів, щоб першою випробувати нові функції.

Вони зробили напрочуд пристойну роботу, як для першої спроби написання супровідного листа. У ньому були використані конкретні деталі з мого профілю, а тон не був таким роботоподібним, як у більшості текстів, написаних штучним інтелектом, з якими мені доводилося стикатися. [...] Цей інструмент може бути корисним для людей, які подають заявки на десятки вакансій одночасно, тим більше, що багато компаній все одно використовують програмне забезпечення зі штучним інтелектом для скорочення кількості заявок,

– пише вона.

Продакт-менеджер LinkedIn Рохан Раджив каже, що ці інструменти мають стати для користувачів скоріше відправною точкою, а не універсальним рішенням. "Ми хочемо зробити так, щоб людям, яким важко розповісти свою історію, важко дивитися на порожній екран, намагаючись скласти щось разом, було простіше хоча б почати", – розповідає він.

Але представник сервісу також зазначає, що компанія все ще перебуває на відносно ранніх стадіях впровадження штучного інтелекту, і з часом вона може автоматизувати ще більшу частину процесу подання заявок на роботу.