Новые возможности в LinkedIn
ИИ-функции призваны упростить для пользователей наиболее рутинные этапы поиска работы. Прежде всего, вы можете с помощью обычной естественной речи в форме диалога попросить найти для вас конкретные вакансии. Просто опишите ваши ожидания: какая это должна быть сфера, с какой заработной платой, удаленная или офисная и прочее. Это значительно упрощает процесс взаимодействия с сервисом, в котором бывает трудно сузить круг поиска с помощью ключевых слов.
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- Когда вы найдете вакансию, которая вас заинтересовала, встроенный ассистент предоставит вам отзыв о вашей квалификации и поможет с подачей заявки.
- Вы можете загрузить копию своего текущего резюме, и искусственный интеллект LinkedIn предоставит советы, что именно нужно обновить, исходя из описания вакансии. Это могут быть предложения по конкретному опыту, который следует дополнительно подчеркнуть, или возможность переписать целые разделы документа.
- Аналогично, LinkedIn может генерировать сопроводительные письма на основе вашего опыта и вакансии, на которую вы хотите подать заявку.
Журналистка издания Engadget Карисса Белл получила доступ к этим инструментам, чтобы первой испытать новые функции.
Они сделали на удивление приличную работу, как для первой попытки написания сопроводительного письма. В нем были использованы конкретные детали из моего профиля, а тон не был таким роботоподобным, как у большинства текстов, написанных искусственным интеллектом, с которыми мне приходилось сталкиваться. [...] Этот инструмент может быть полезным для людей, которые подают заявки на десятки вакансий одновременно, тем более, что многие компании все равно используют программное обеспечение с искусственным интеллектом для сокращения количества заявок,
– пишет она.
Продакт-менеджер LinkedIn Рохан Раджив говорит, что эти инструменты должны стать для пользователей скорее отправной точкой, а не универсальным решением. "Мы хотим сделать так, чтобы людям, которым трудно рассказать свою историю, трудно смотреть на пустой экран, пытаясь составить что-то вместе, было проще хотя бы начать", – рассказывает он.
Но представитель сервиса также отмечает, что компания все еще находится на относительно ранних стадиях внедрения искусственного интеллекта, и со временем она может автоматизировать еще большую часть процесса подачи заявок на работу.