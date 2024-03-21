Построена на основе обширной языковой модели с открытым исходным кодом Mistral 7B, которая может похвастаться семью миллиардами параметров, Quiet-STaR демонстрирует цепочку своих "рассуждений", демонстрируя промежуточные результаты перед тем, как предоставлять финальный ответ.

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Поэтому пользователи могут оценить и выбрать самый точный ответ и увидеть, как ИИ "рассуждала". Интересно, что эта функция привела к заметному повышению точности результатов, которые выдавала модель.

Хотя общий показатель точности Quiet-STaR в 47,2% может показаться не слишком впечатляющим, это заметное увеличение по сравнению с точностью 36,3%, достигнутой без дополнительного обучения рассуждению.

Еще более впечатляющим является прогресс модели в математике, где она удвоила свое мастерство с 5,9% до 10,9% правильных ответов.

Почему это важно

Эти успехи не могут оставаться незамеченными, поскольку они указывают на потенциал преодоления разрыва между современными языковыми моделями и возможностями человеческого мышления. Это может ознаменовать новую эру ИИ, способного рассуждать на основе здравого смысла – задача, которая ставила в тупик даже самых совершенных чат-ботов сегодня.

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Последствия разработки Quiet-STaR огромны: она может усилить роль ИИ в различных отраслях и даже способствовать созданию более совершенного, способного к рассуждениям ИИ в будущем. Поскольку ИИ-сообщество продолжает следить за развитием Quiet-STaR и подобных моделей, поиск ИИ, способного мыслить и рассуждать, как человек, делает многообещающий шаг вперед.