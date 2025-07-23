Spotify публикует AI-песни от имени умерших исполнителей без согласия

Spotify оказался в центре скандала из-за публикации песен, созданных искусственным интеллектом, на официальных страницах умерших артистов. Эти треки появляются без разрешения их наследников или лейблов, вызывая возмущение и вопросы об этике использования технологий.

Все началось с того, что на официальной странице Блейза Фоли, кантри-певца, который умер в 1989 году, появилась новая песня под названием "Together". Этот трек, создан с помощью искусственного интеллекта, сопровождается изображением, которое не имеет ничего общего с реальным видом артиста, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 404 Media.

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Композиция, по словам представителей лейбла Lost Art Records, который руководит наследием Фоли, не имеет никакого отношения к стилю или творчеству певца. Крейг МакДональд, владелец лейбла, назвал этот трек "AI-шлаком", созданным алгоритмом, и отметил, что любой фанат сразу поймет подделку.

Подобная ситуация произошла и с другими исполнителями. На странице Гая Кларка, известного кантри-певца, умершего в 2016 году, появился трек "Happened To You", также созданный искусственным интеллектом.

Еще одна песня, "with you" от имени Дэна Берка, была опубликована с аналогичным AI-изображением.

Все эти композиции имеют отметку об авторском праве от компании Syntax Error, о которой нет никакой информации.

Эти случаи отличаются от других ситуаций с AI-музыкой на Spotify, где авторы создают треки под новыми названиями. Здесь же искусственно созданный контент приписывается реальным артистам, которые уже не могут выразить свою позицию.

После обращения в Spotify трек "Together" был удален за нарушение политики сервиса, но проблема остается актуальной. Распространителем этого контента оказалась платформа SoundOn, принадлежащая TikTok и позволяющая загружать музыку на различные сервисы.

Крейг МакДональд выразил обеспокоенность, что подобные действия вредят репутации артистов. Он считает, что Spotify несет ответственность за отсутствие механизмов защиты от таких публикаций. По его словам, платформа могла бы легко внедрить проверку, чтобы новые треки не появлялись на официальных страницах без согласия владельцев. Он также отметил, что для тех, кто не знаком с творчеством Блейза Фоли, такие песни могут восприниматься как часть его наследия, что вводит пользователей в заблуждение.