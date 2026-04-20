Археологи нашли папирус с "Илиадой" Гомера внутри египетской гробницы

В египетском городе Эль-Багнаса международная группа исследователей наткнулась на уникальное захоронение римской эпохи. Среди традиционных ритуальных артефактов археологи обнаружили неожиданный предмет, который связывает древнеегипетские верования с шедеврами античной греческой литературы.

Какие тайны скрывала древняя гробница?

Совместная испанско-египетская археологическая миссия, в состав которой вошли специалисты из Университета Барселоны и Института Древнего Ближнего Востока, успешно завершила очередной этап раскопок в мухафазе Минья. Работы проводились на территории древнего города Оксиринх,, который сегодня известен как Эль-Багнаса. Главным открытием сезона стал некрополь римского периода, структура и содержание которого предоставляют чрезвычайно важные данные о том, как трансформировались погребальные обычаи во время перехода от эпохи Птолемеев к римскому господству в Среднем Египте, пишет Greekcitytimes.

Руководителями экспедиции выступили доктор Майте Маскорт и доктор Эстер Понс Мелладо. Их самой сенсационной находкой стал редкий фрагмент папируса, который исследователи обнаружили внутри одной из мумий. Документ содержит отрывок из второй книги знаменитой "Илиады" Гомера. В частности, текст соответствует части, известной как "Каталог кораблей", где подробно перечисляются греческие силы, отправившиеся в поход на Трою.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей доктора Хишама Эль-Лейти, обнаружение классического греческого литературного текста в таком контексте является исключительным случаем. Ранее большинство папирусов в Оксиринхе находили в древних мусорных свалках, а не внутри гробниц. Этот факт указывает на то, что местная элита не только находилась под влиянием греческой культуры, но и активно изучала ее литературные традиции, делая сознательный выбор в пользу включения таких текстов в заупокойный ритуал.



Гробница и мумия внутри

Исследования проводились к востоку от птолемеевской гробницы под номером 67. Археологи открыли траншею, где располагались три погребальные камеры, построены из известняковых блоков. Из-за почтенного возраста, достигающего около 2 000 лет, а также из-за деятельности расхитителей гробниц в прошлом, эти сооружения сохранились лишь фрагментарно. Однако внутри камеры ученые зафиксировали чрезвычайно нетипичные для египетской археологии ритуальные практики.



Захоронение

В частности, были найдены большие керамические сосуды, содержащие обугленные человеческие останки взрослого человека и младенца, завернутые в текстиль. Рядом с ними лежали черепа животных из семейства кошачьих. Такое сочетание кремации и традиционного захоронения свидетельствует о глубоком культурном обмене и религиозных сочетаниях.



Керамический сосуд

Подтверждением греко-римского влияния стали также обнаруженные статуэтки из терракоты и бронзы. Среди них выделяется изображение бога Гарпократа в виде всадника на коне, а также небольшая фигурка Купидона. Эти предметы использовались как погребальный инвентарь и усиливают доказательства существования смешанных культов в регионе.

В южном секторе раскопок, в подземной структуре под названием Гробница 65, исследователи эксгумировали несколько мумий римского периода. Некоторые из них были завернуты в льняные бинты, украшены геометрическими узорами и размещены в расписных деревянных саркофагах. Хотя гробы сильно пострадали от грабителей, на них все еще заметны следы оригинальной пигментации.

Одним из самых впечатляющих элементов находки стали три золотых языка и один медный язык, помещенные в рот умерших, пишет Arkeonews. Согласно древнеегипетским верованиям, эти амулеты должны были обеспечить покойникам возможность говорить во время суда перед богом Осирисом в потустороннем мире. Использование золотых пластин в сочетании с архитектурой гипогея и дополнительным нанесением тонкого слоя золота на поверхность мумий прямо указывает на высокий социальный статус погребенных лиц. Даже несмотря на то, что древние воры похитили большинство ценностей, они оставили эти металлические амулеты.



Золотой язык

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи отметил, что результаты миссии обогащают историческое наследие региона Минья и демонстрируют сложность общественной жизни в долине Нила во времена иностранного господства.

Все найденные артефакты и папирус сейчас проходят процесс консервации и лабораторного анализа. Ученые надеются, что дальнейшее папирологическое изучение текста Илиады поможет лучше понять уровень образованности и распространения классической литературы в провинциях Верхнего Египта.