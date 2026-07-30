Илон Маск хотел засудить рекламодателей, ушедших из X, но потерпел неудачу: чем все закончилось

Илон Маск официально прекратил судебную тяжбу против крупнейших мировых брендов, которых он ранее обвинял в сговоре с целью уничтожения социальной сети X. Стороны объявили об урегулировании конфликта, который обещал стать самым громким судебным процессом в истории рекламного рынка.

Конец "войны" за рекламные деньги

Конфликт начался в 2024 году, когда Маск подал иск против Всемирной федерации рекламодателей (WFA). Он утверждал, что бойкот его платформы нарушает антимонопольное законодательство. К концу 2023 года доходы компании упали на 1,5 миллиарда долларов, что побудило миллиардера объявить индустрии "войну". Об этом пишет издание Ars Technica.

Миллиардер тогда утверждал, что у него нет другого выбора, кроме как подать иск против сговорщиков, которые массово отказались размещать свои объявления на платформе, когда она под руководством Маска наполнилась тоннами расизма, хейта, нацистских изображений и прочего мусора, который появлялся рядом с рекламой таких компаний, как Apple, Disney и других брендов, которые очень щепетильно относятся к своей репутации.

Кто победил в юридической дуэли

Главной мишенью иска стала инициатива GARM (Глобальный альянс за ответственные медиа). Эта некоммерческая организация помогала брендам избегать размещения рекламы рядом с опасным или вредным контентом. Маск обвинил альянс в попытках монополизировать контроль над монетизацией в интернете.

Несмотря на то, что в марте 2026 года суд признал рекламный бойкот вполне законным, GARM прекратила свою деятельность вскоре после начала судебного давления. Роспуск организации останется самой большой победой Маска в этом деле.

Новый старт и финансовые маневры

В совместном заявлении WFA и X сообщили, что оставляют судебные споры в прошлом. Стороны планируют сосредоточиться на инновациях в сфере безопасности брендов, несмотря на предыдущие отчеты о росте языка ненависти на платформе. В то же время Маск пытается застраховать свой бизнес от подобных потрясений в будущем.

Мы полностью согласны с тем, что бренды, платформы и потребители выиграют от инноваций в сфере безопасности брендов,

– заявили представители WFA и X в совместном заявлении.

Для Маска это примирение совпало с запуском X Money – собственного платежного сервиса социальной сети. Миллиардер надеется, что этот продукт поможет платформе меньше зависеть от рекламных бюджетов. Однако успех X Money зависит от преодоления технических барьеров: сейчас система доступна не во всех 50 штатах США, не говоря уже обо всем остальном мире, а автоматические ошибки службы поддержки могут привести к случайной блокировке транзакций пользователей.