Кінець "війни" за рекламні гроші

Конфлікт почався у 2024 році, коли Маск подав позов проти Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA). Він стверджував, що бойкот його платформи порушує антимонопольне законодавство. До кінця 2023 року прибутки компанії впали на 1,5 мільярда доларів, що спонукало мільярдера оголосити індустрії "війну". Про це пише видання Ars Technica.

Мільярдер тоді стверджував, що не має іншого вибору, окрім як подати позов проти змовників, які масово відмовилися публікувати свої оголошення на платформі, коли вона під керівництвом Маска наповнилася тоннами расизму, хейту, нацистських зображень та іншого непотребу, який з'являвся поряд із рекламою таких компаній, як Apple, Disney та інших брендів, які ставляться до своєї репутації дуже прискіпливо.

Хто переміг у юридичній дуелі

Головною мішенню позову стала ініціатива GARM (Глобальний альянс за відповідальні медіа). Ця некомерційна організація допомагала брендам уникати розміщення реклами поруч із небезпечним або шкідливим контентом. Маск звинуватив альянс у спробах монополізувати контроль над монетизацією в інтернеті.

Попри те, що в березні 2026 року суд визнав рекламний бойкот цілком законним, GARM припинила свою діяльність невдовзі після початку судового тиску. Розпуск організації залишиться найбільшою перемогою Маска в цій справі.

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Новий старт та фінансові маневри

У спільній заяві WFA та X повідомили, що залишають судові суперечки в минулому. Сторони планують зосередитися на інноваціях у сфері безпеки брендів, попри попередні звіти про зростання мови ненависті на платформі. Водночас Маск намагається застрахувати свій бізнес від подібних потрясінь у майбутньому.

Ми повністю погоджуємося в тому, що бренди, платформи та споживачі отримають вигоду від інновацій у сфері безпеки брендів,

– заявили представники WFA та X у спільній заяві.

Для Маска це примирення збіглося із запуском X Money – власного платіжного сервісу соцмережі. Мільярдер сподівається, що цей продукт допоможе платформі менше залежати від рекламних бюджетів. Проте успіх X Money залежить від подолання технічних бар'єрів: зараз система доступна не у всіх 50 штатах США, не кажучи вже про весь інший світ, а автоматичні помилки служби підтримки можуть призвести до випадкового блокування транзакцій користувачів.