Новый опрос Маска позволяет подписчикам решить, останется ли он директором Twitter
Источник:The Verge
Илон Маск снова пытается делать вид, что ему интересно мнение подписчиков. В новом опросе он дает возможность решить его свою судьбу в качестве главы Twitter.
Илон Маск может быть близок к завершению своей работы в должности генерального директора Twitter. И вопрос даже не в том, что в его новом опросе может победить вариант "да", а в том, что решение, вероятно, принято уже давно.
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Что известно
Ночью миллиардер опубликовал твит с голосованием для подписчиков, в котором спросил, стоит ли ему покинуть пост главы компании. Вариатнов ответа всего два: "да" и "нет." При этом он пообещал придерживаться результатов.
На момент написания этого материала вариант "да" лидирует с результатом более 57 процентов.
Однако следует помнить, что такие опросы в случае часто являются больше анонсами, чем желанием узнать мнение пользователей.
- Ранее он спрашивал, стоит ли ему купить твиттер, а потом оказалось, что он это уже делает.
- В ноябре 2021 года он продал 10 процентов акций Tesla после того, как поинтересовался об этом у своих подписчиков, а большинство из них ответило, что именно так стоит и сделать. Тогда он написал: "Я буду придерживаться результатов этого опроса, как бы он ни пошел". Но журналисты The Wall Street Journal обнаружили, что принял решение продать акции еще в сентябре. Таким образом, опубликованное голосование не сыграло никакой роли и было формальностью.
Илон Маск мог уже принять решение о своем увольнении и, хорошо понимая, какой будет реакция аудитории, опубликовал еще один формальный опрос, который ни на что не повлияет. Дело в том, что купив Twitter, предприниматель спустя некоторое время заявил, что не хочет быть главой соцсети. Его присутствие в руководстве компанией понадобится только в переходный период чтобы стабилизировать ее и направить в нужное ему русло. Однако позже, как писало издание Reuters, Маск планировал найти себе замену Таких заявлений было несколько, последнее прозвучало в ноябре 2022 года.
Что это интересного в Twitter
- Как стало известно, Twitter разблокирует страницы ранее захваченных журналистов. Напомним, соцсеть тихо ввела новые правила, запретив публикацию данных о местоположении любого человека в реальном времени. Кроме того, теперь нельзя публиковать и ссылки на делающие это ресурсы. Журналисты публиковали на своих страницах ссылки на Mastodon и Facebook, где студент Джек Суини запустил новые аккаунты для отслеживания самолета миллиардера. Подробно о начале этой истории мы рассказали в отдельном материале.
- Twitter неожиданно запретил все ссылки на конкурентов – соцсети Instagram, Mastodon, Facebook, Truth Social, Tribel, Nostr и Post. Это означает, что пользователи больше не могут добавлять ссылки на свои профили в других социальных сетях в блоке биографии в Twitter, а также не могут рассылать твиты, направляющие пользователей проверять их аккаунты вне твиттера. Под запрет попало даже простое размещение пользователей. В сообщении, описывающем эти изменения, Twitter заявлял, что будет принимать меры против пользователей, нарушающих эту политику "как на уровне твитов, так и на уровне аккаунтов". Позже аккаунт @TwitterSafety удалил свое объявление, а Илон Маск извинился, заявив, что изменения в политике компании будут вынесены на голосование. Таким образом, новое правило может не вступить в силу.