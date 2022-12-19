Новый опрос Маска позволяет подписчикам решить, останется ли он директором Twitter

Илон Маск снова пытается делать вид, что ему интересно мнение подписчиков. В новом опросе он дает возможность решить его свою судьбу в качестве главы Twitter.

Илон Маск может быть близок к завершению своей работы в должности генерального директора Twitter. И вопрос даже не в том, что в его новом опросе может победить вариант "да", а в том, что решение, вероятно, принято уже давно.

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Что известно

Ночью миллиардер опубликовал твит с голосованием для подписчиков, в котором спросил, стоит ли ему покинуть пост главы компании. Вариатнов ответа всего два: "да" и "нет." При этом он пообещал придерживаться результатов.

На момент написания этого материала вариант "да" лидирует с результатом более 57 процентов.

Однако следует помнить, что такие опросы в случае часто являются больше анонсами, чем желанием узнать мнение пользователей.

Ранее он спрашивал, стоит ли ему купить твиттер, а потом оказалось, что он это уже делает.

В ноябре 2021 года он продал 10 процентов акций Tesla после того, как поинтересовался об этом у своих подписчиков, а большинство из них ответило, что именно так стоит и сделать. Тогда он написал: "Я буду придерживаться результатов этого опроса, как бы он ни пошел". Но журналисты The Wall Street Journal обнаружили, что принял решение продать акции еще в сентябре. Таким образом, опубликованное голосование не сыграло никакой роли и было формальностью.

Илон Маск мог уже принять решение о своем увольнении и, хорошо понимая, какой будет реакция аудитории, опубликовал еще один формальный опрос, который ни на что не повлияет. Дело в том, что купив Twitter, предприниматель спустя некоторое время заявил, что не хочет быть главой соцсети. Его присутствие в руководстве компанией понадобится только в переходный период чтобы стабилизировать ее и направить в нужное ему русло. Однако позже, как писало издание Reuters, Маск планировал найти себе замену Таких заявлений было несколько, последнее прозвучало в ноябре 2022 года.

Что это интересного в Twitter