Илон Маск назвал абсолютно глупую причину, почему мы должны колонизировать Марс

Илон Маск снова привлекает внимание к своей идее колонизации Марса. В серии заявлений он говорит о том, почему человечество обязательно должно покинуть Землю, но причина звучит слишком фантастично.

Спасти человечество

По словам миллиардера, в далеком будущем Солнце уничтожит нашу планету, поскольку будет расширяться по мере своего старения, поглощая на своем пути сначала Меркурий, затем Венеру, а затем и Землю. Именно поэтому Марс должен стать "коллективным страхованием жизни" для всей человеческой цивилизации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Если говорить о самом факте этой угрозы, то Илон Маск прав – Солнце действительно будет "раздуваться", когда будет стареть, поскольку это именно тот путь, который проходят все подобные звезды перед своей смертью. Земля сначала начнет разогреваться, постепенно становясь все горячее. Активнее будет испаряться вода и будет усиливаться парниковый эффект. Постепенно на поверхности жить станет невозможно, вымрут растения и животные. Это произойдет еще задолго до того, как солнечная корона коснется поверхности планеты.

Проблема в том, что по оценкам ученых, это произойдет примерно через 4,5 миллиарда лет или даже больше. Этот срок превышает давность существования жизни на Земле, учитывая, что первые живые организмы появились здесь примерно 4,3 миллиарда лет, по последним данным. Стоит ли надеяться, что через столько времени человеческий вид еще будет существовать? Но это не останавливает Маска – он планирует сделать высадку на Марс уже в следующем десятилетии, надеясь, что это заложит начало долговременному присутствию человека на Красной планете и превратит человека в межпланетный вид.

По словам Маска, его цель – создать самодостаточную колонию, которая сможет выжить даже в случае катастрофы на Земле. Он считает, что эта цель имеет смысл уже сейчас, ведь мы не знаем, когда человечеству будет угрожать масштабная гибель – из-за войны, катаклизм или что-то другое. В случае такого события колония на Марсе должна иметь достаточный уровень автономности, чтобы выжить без поставок с Земли.

Впрочем, критики видят в этой идее несколько иное – попытку убежать от реальности. Пока Земля борется с реальными и срочными угрозами, такими как климатический кризис, Маск кажется больше озабоченным далеким будущим, чем настоящим. Вместо спасать свой дом, он хочет строить новый на неприветливой и мертвой планете, которую невозможно вернуть к жизни. Несмотря на вклад в популяризацию электромобилей, он поддерживает Дональда Трампа, который уже сейчас отменяет экологические законы, планирует вырубку лесов, увеличение добычи ископаемого топлива, в частности возвращение к углю, и прочее. Его компания SpaceX не раз игнорировала экологические стандарты во время запусков Starship в Техасе. Местная природа и водоемы уже пострадали от токсичных отходов.

По данным отчетов, уже за первые 100 дней администрации Трампа выбросы парниковых газов в США существенно выросли. Но вместо того, чтобы бороться за выживание на Земле, Маск тратит ресурсы на построение фантастической будущей колонии, где он сам хочет и умереть. Его план предусматривает не просто высадку, а полноценное освоение Красной планеты. В твите в прошлом месяце он анонсировал, что Starship может уже в конце следующего года отправиться на Марс с роботами-исследователями Tesla Optimus. После этого, по его видению, появится шанс и для первых людей. Оптимистичные даты – 2029-2031 годы. Но такие ли уж они оптимистичные, учитывая, что еще ни один запуск Starship не закончился без взрыва?

Эксперты не разделяют энтузиазма Маска. Они сравнивают марсианские амбиции с походом в горы без всякого снаряжения, когда ваша машина взорвалась еще в гараже. Но противоречивый миллиардер верит: это можно сделать еще при нашей жизни.

Журналисты и критики называют Маска "технооптимистом, который говорит о многопланетном сознании, выживании цивилизации и фантастическом будущем", но пока его компании выбрасывают токсичные вещества в водоемы, а климат Земли разрушается, главной целью он видит не сохранение планеты, а бегство на другую – еще менее пригодную для жизни.