Трамп и Маск обвинили Байдена в том, что он намеренно задержал астронавтов Starliner на МКС

Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор должны были вернуться на Землю через 8 дней после старта их космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing. Однако капсула сломалась прямо в космосе, заставив обоих на долгие 8 месяцев застрять на борту Международной космической станции. Теперь Маск врет, что они могли отправиться домой раньше, а решение оставить их там было "политическим".

Во всем снова виноваты демократы

Президент США Дональд Трамп и его лучший друг Илон Маск дали интервью ведущему Fox News Шону Хеннити. У стенограмме, размещенной на сайте Белого дома, Трамп сделал несколько ложных заявлений о сложившейся ситуации. Он неоднократно говорил Маску, что SpaceX имеет "добро" на продолжение миссии по возвращению астронавтов на Землю, добавляя, что такая миссия якобы "не была одобрена Байденом", сообщает 24 Канал.

Смотрите также Астронавты Starliner, которые застряли на МКС, наконец получили дату возвращения домой

Он собирался оставить его в космосе. Я думаю, он собирался оставить их в космосе,

– сказал Трамп, имея в виду Байдена.

Но вот точная последовательность событий:

5 июня 2024 года Starliner полетел в космос. Сразу после этого у него возникают проблемы с двигателем и гелиевой системой.

NASA вернуло капсулу на Землю позже, но она была пустая, поскольку было решено, что риск для жизни астронавтов слишком велик. Инженеры были правы, ведь в процессе посадки возникли новые проблемы.

Для того, чтобы вернуть людей с МКС, нужен свободный и исправный корабль, но на тот момент такого не было. Поэтому в августе NASA объявило, что планирует вернуть Уильямс и Уилмора домой на корабле Dragon компании SpaceX вместе с экипажем миссии Crew-9 . Эта миссия, стартовавшая 28 сентября, изначально должна была включать четырех астронавтов, которые полетели бы на МКС, но по приказу администрации Байдена список сократили до двух человек, чтобы на обратном пути освободить место для экипажа Starliner.

. Эта миссия, стартовавшая 28 сентября, изначально должна была включать четырех астронавтов, которые полетели бы на МКС, но по приказу администрации Байдена список сократили до двух человек, чтобы на обратном пути освободить место для экипажа Starliner. Планировалось, что корабль Dragon с экипажами Crew-9 и Starliner должен был покинуть МКС в конце февраля, но проблемы с запуском следующей миссии, Crew-10, заставили перенести возвращение на начало апреля.

возвращение на начало апреля. Теперь, по приказу Трампа, NASA перетасовала некоторые космические корабли на Земле, поэтому теперь четверка должна вернуться на Землю 19 марта.

Если подытожить все это, то все так называемое "спасение" заключается в том, что Суни Уильямс и Бутч Уилмор вернутся домой лишь на две недели раньше, чем планировало NASA во времена Байдена. Однако Маск и Трамп подают это так, будто демократы вообще не хотели их возвращать.

Маск сказал журналисту, что SpaceX "ускоряет возвращение астронавтов", которых "оставили там по политическим причинам". Он не уточнил точных сроков возвращения астронавтов Starliner, сказав: "Я думаю, что это займет около четырех недель, чтобы вернуть их обратно".

Руководство NASA тем временем уже заявило, что политика не играла никакой роли в принятии решений относительно Уильямс и Уилмора, называя безопасность главной проблемой.

Маск ссорится с астронавтом

Астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен, который ранее летал на МКС и был командиром станции, процитировал отрезок из этого интервью на своей странице в X:

Какая ложь. И это говорит тот, кто жалуется на недостаток честности в мейнстримных СМИ,

– написал Могенсен.

Маск ответил ему лично: "Ты полный дебил. SpaceX могла бы вернуть их еще несколько месяцев назад. Я предлагал это непосредственно администрации Байдена, но они отказались. Возвращение было отложено по политическим причинам", – пишет миллиардер.

Однако это, опять же, ложь. Как уже отмечалось, SpaceX имела проблемы с кораблем Dragon миссии Crew-10, о чем сама заявляла. Поэтому компания никак не смогла бы вернуть астронавтов "несколько месяцев назад".