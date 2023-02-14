Маск поссорился с астронавтом из-за Украины и заявил, что SpaceX может повлечь за собой Третью мировую

Илон Маск снова боится ядерного апокалипсиса. Одно из его последних сообщений в Twitter говорит о том, что его компания SpaceX потенциально может быть ответственна за Третью мировую войну.

Странные комментарии Маска появились во время небольшого спора с бывшим астронавтом NASA Скоттом Келли, активно поддерживающим Украину и даже приезжал в Киев в ноябре. Келли упрекнул Маска из-за его интернет-сервиса Starlink, который в последнее время, по заявлениям компании, ограничивается для военного использования ВСУ.

Раньше SpaceX прибегла к ограничениям, чтобы предотвратить использование Starlink украинскими военными

Что произошло

После того как президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что Украина нарушает договоренности со SpaceX, используя Starlink для выявления позиций россиян и других военных целей, компания Маска якобы начала ограничивать возможность применения технологии для управления дронами. Какие действия она предприняла, неясно, однако Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров дал комментарий по поводу ситуации, утверждая, что в настоящее время терминалы спутниковой связи в Украине функционируют без изменений.

Скотт Келли, часто критиковавший Маска в прошлом, написал: "Украина отчаянно нуждается в вашей дальнейшей поддержке. Пожалуйста, восстановите полную функциональность ваших спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения — это не наступательная способность. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь."

Почти через сутки после обращения Маск наконец-то ответил, хотя посыл, который он вложил в свои слова, по-видимому, понятен только ему самому.

Вы достаточно умны, чтобы не проглатывать пропагандистскую ложь СМИ и других средств массовой информации. Starlink является коммуникационной основой Украины, особенно на линии фронта, где разрушены почти все другие виды интернет-связи. Но мы не допустим эскалацию конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне,

– написал миллиардер.

Неясно, что именно Маск назвал "пропагандистской ложью" – слова Гвинн Шотвелл, или вообще сообщение о том, что она это говорила. О последнем он точно спорить не сможет, ведь директор SpaceX сказала это публично во время конференции в Вашингтоне, а затем расширила свое мнение в общении с журналистами.

Интересно, что за несколько часов до того, как Маск ответил на сообщение Келли, он твитнул: "Некоторые из самых умных людей, которых я знаю, активно верят прессе... удивительно". И хотя он не упомянул астронавта, вероятно, это предназначалось именно ему.