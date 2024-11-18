Илон Маск на пути мести: миллиардер добавил в свой иск против OpenAI корпорацию Microsoft

Некоторое время назад Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, к созданию которой в свое время сам приложил руку. Как стало известно, теперь он изменил иск, чтобы добавить к нему Microsoft, как главного инвестора и крупнейшего партнера стартапа, создавшего самый известный в мире искусственный интеллект ChatGPT.

Новые детали

В обновленной версии заявления добавлено больше антимонопольных претензий к компании OpenAI, а также упоминается корпорация Microsoft, как еще один ответчик. Кроме того, новыми истцами теперь является собственная ИИ-компания Маска xAI и Шивон Зилис, бывшая член Совета директоров OpenAI и мать троих его детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Сначала Маск подал в местный суд на OpenAI в марте, обвинив основателей Сэма Альтмана и Грега Брокмана в том, что они отвернулись от некоммерческой миссии организации, объединившись с Microsoft.

В июне он отозвал иск.

Впоследствии снова подал его, но уже в федеральный суд.

Маск был одним из первых инвесторов OpenAI и одним из основателей организации. Одним из аргументов, которые выдвигал миллиардер, было то, что его "предал господин Альтман и его сообщники". В ответ на иск OpenAI опубликовала в блоге старые электронные письма с 2015 по 2018 год, из которых становилось понятно, что Маск лично участвовал в планировании будущей коммерциализации компании. Он хотел получить мажоритарный пакет акций, контроль над первичным советом директоров и должность генерального директора, предлагая объединить OpenAI с Tesla.

Маск покинул OpenAI в 2018 году, еще до того, как Microsoft инвестировала в исследования компании свой первый миллиард. Сейчас ее инвестиции перевалили за 13 миллиардов, а Маск, как оказалось, все это время сохранял большую обиду на нынешнего CEO Сэма Альтмана за то, что не смог получить контроль над деятельностью компании.

Сейчас OpenAI, как сообщают инсайдеры, полноценно взялась за переход к чисто коммерческой деятельности – превращение из исследовательской организации, работавшей на благо человечества, в полноценную акционерную компанию. Хотя руководство пока не давало по этому поводу комментариев, мы уже имеем много утечек от различных источников, которые подтверждают, что OpenAI уже сделала шаги для завершения своей трансформации.