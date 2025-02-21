Илон Маск призвал свести МКС с орбиты как можно быстрее

Глава SpaceX считает, что время Международной космической станции (МКС) подходит к концу. По его мнению, стоит сосредоточиться на освоении Марса, а не поддержании работы орбитальной станции.

Маск на называет конкретной даты отмечая, что это решение остается за президентом США, сообщает 24 Канал. В то же время он отмечает, что это надо сделать как можно скорее – "в ближайшие два года".

А тем временем Трамп и Маск обвинили Байдена в том, что он намеренно задержал астронавтов Starliner на МКС

Нужно начинать подготовку к деорбитации @Space_Station. Она выполнила свою задачу, дальнейшая польза от нее минимальна. Пора лететь на Марс,

– написал Маск в соцсети X 20 февраля.

МКС была создана в 1998 году благодаря сотрудничеству NASA, Канадского космического агентства, Европейского космического агентства, Японского агентства аэрокосмических исследований и "Роскосмоса". Станция постоянно принимает экипажи с ноября 2000 года, помогая изучать условия жизни в космосе для будущих миссий на Луну и Марс.

Что планирует NASA

Несмотря на заявления Маска, NASA и партнеры планируют контролируемый вывод МКС с орбиты в 2030 году. Для этого используют специальный деорбитальный модуль, который разработает компания SpaceX.

Единственный партнер, который не полностью поддерживает этот план, – Россия. Она неоднократно заявляла о намерении покинуть проект досрочно и пока обязалась оставаться в программе только до 2028 года.

Марс как главная цель Маска

Призывы Маска не случайны, ведь он имеет существенное влияние на администрацию Трампа и ведет аудит федерального правительства через консультативную группу Department of Government Efficiency. Это уже привело к масштабным сокращениям в государственных агентствах, и ожидаются новые изменения.

Предприниматель давно рассматривает Марс как главную цель колонизации. В декабрьской заметке на X он заявил, что Луна – это "отвлечение", и нужно "сразу лететь на Марс".

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Однако NASA пока придерживается другой стратегии. В агентстве отмечают, что планируют использовать МКС и будущие коммерческие космические станции для научных исследований и подготовки астронавтов к миссиям на Луну и Марс.