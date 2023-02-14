Twitter изменил алгоритм и теперь навязывает пользователям много публикаций Илона Маска

Прошла неделя с момента, когда глава Twitter возмутился низкой активностью на своей странице, как соцсеть уже меняет алгоритмы, чтобы ее улучшить. Некоторые пользователи заметили, что в их алгоритмических лентах присутствует преимущественно Илон Маск.

Эта странная история началась с того что Маск захотел больше лайков и внимания. Он заметил: при его 128 миллионах подписчиков публикации набирают всего несколько десятков тысяч лайков. Глава Twitter сразу предположил, что система намеренно снижает показы и вызвал "на ковер" инженеров. Те все проверили, но проблем не обнаружили. Тогда один из них показал Маску исследование, согласно которому его личная популярность упала в десять раз с апреля. Вероятно, Илон не выдержал такого сногсшибательного падения интереса к своей персоне и... уволил бедного инженера.

Интересно Дональд Трамп возвращается в соцсети перед выборами: Facebook и Twitter уже готовятся

Илон Маск везде

Начиная с 13 февраля пользователи, в том числе и журналистка издания Gizmodo Джоди Серрано, заметили в своих лентах "удивительно много твитов от Маска" – больше обычного. Поначалу Серрано не придала этому особого значения, решив, что Маск просто чаще твитит. Однако потом она увидела, что и другие пользователи тоже подвергаются "маск-бомбардировке". Учитывая, что миллиардер уволил инженера, сказавшего ему, что люди больше не заинтересованы в нем, это не могло быть совпадением.

Об аналогичном наблюдении написала и известная исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг. Она опубликовала запись с экрана своего смартфона, где в ленте рекомендаций присутствуют только твиты Маска и его ответы на другие публикации:

Пользователи даже начали шутить, что теперь лента "Для вас" должна называться "Для него", а сама Джейн Манчун Вонг позже опубликовала созданный в Photoshop макет страницы, где Илон Маск был вынесен в отдельную новостную ленту на первом месте. В таком несуществующем (к счастью) твиттере от пользователей потребовали бы поставить не менее 20 лайков на публикации Маска в день, чтобы разблокировать дальнейшее пользование сайтом, или подписаться на Twitter Blue, чтобы отказаться от ежедневной цели.

Маск подтверждает теорию

Вскоре Маск, похоже, сам подтвердил теорию об изменении алгоритма, опубликовав в твиттере мем о девушке, заставляющей другую пить молоко. Он обозначил девушку, держащую бутылку с молоком, как "Твиты Илона", а девушку, которую заставляют пить, как "Twitter".

Хотя он не признал, что ленты заполнены его твитами, Маск позже написал, что его компания работает над алгоритмом.

Пожалуйста, оставайтесь с нами, пока мы вносим коррективы в кхм... "алгоритм",

– написал он, взяв последнее слово в кавычки.

Какие именно изменения ожидают алгоритмы и коснутся ли других пользователей, кроме самого Маска, неизвестно.