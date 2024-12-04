Разработан более быстрый и эффективный метод производства микросхем, который может изменить индустрию

Исследователи из Университета штата Северная Каролина представили революционную методику производства микросхем с элементами нанометрового размера. Этот инновационный метод упрощает производство микросхем, одновременно значительно уменьшая процент брака, что знаменует собой потенциальный сдвиг в производственных процессах полупроводников.

Новый процесс заключается в использовании форм, заполненных жидким металлом, вместо традиционных методов, предусматривающих использование масок, травления и многоэтапную обработку, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

А тем временем Революционная технология позволяет редактировать отдельные атомы в молекулах

Как работает новая технология

Ученые использовали легкоплавкий сплав, известный как металл Филда, состоящий из индия, висмута и олова. Этот жидкий металл окисляется, образуя поверхностный оксидный слой, который затем обрабатывается раствором, содержащим лиганды – молекулы, которые связываются с ионами металла.

Жидкость с лигандами проникает в форму благодаря капиллярному действию. После испарения и контролируемого нагрева до 600°C материал застывает в наноструктуры для транзисторов и диодов. Этот процесс также оставляет после себя графеновое покрытие, которое улучшает проводимость и предотвращает окисление.



Закрытые канальные формы имеют гораздо более стабильные конечные структуры / Фото NC State University

Но есть одно "но"

Хотя метод демонстрирует впечатляющую эффективность, пока он позволяет достичь ширины провода от 44 нм до 1000 нм, что не соответствует самым современным технологиям производства микросхем, таким как 2 нм технологический процесс TSMC. Несмотря на это ограничение, простота и скорость нового метода делают его пригодным для многих применений, в частности в фотонике и электронике.

Универсальность и эффективность метода

Изготовленные элементы являются универсальными, чувствительными как к свету, так и к электрическому току, что открывает возможности для передовых фотонных и электронных применений. Процесс приводит к уменьшению количества дефектных элементов и значительно ускоряет темпы производства по сравнению с современными методами изготовления полупроводников.

Как изготавливают процессоры – смотрите видео:

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Этот инновационный подход имеет потенциал дополнить традиционные методы производства микросхем, предлагая упрощенную и экономически эффективную альтернативу для определенных случаев использования, что может революционизировать целую отрасль.