Instagram устраняет самый ненавистный недостаток, который бесил всех нас годами

Адам Моссери, который возглавляет разработку Instagram, заявил, что соцсеть начинает внедрять важные изменения в логике работы приложения. Теперь контент, который вы просматриваете после возвращения к свернутому ранее приложению, не будет убегать прямо из-под носа.

Детали

Теперь, когда вы откроете Instagram, он будет ждать, пока вы прокрутите страницу, прежде чем обновиться и показать новый контент в ленте. Ранее вы могли открыть его, увидеть интересный вам контент, и уже через секунду потерять фото или видео, поскольку страница быстро обновлялась, если перед этим вы не закрыли программу, а просто свернули ее на некоторое время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Адам Моссери, руководитель Instagram, говорит, что такой алгоритм действий приложения внутри компании называют "перетягиванием ковра", и это был не баг, а намеренная особенность. Вот несколько странное объяснение:

Мы пытались загрузить новый контент, и это занимало некоторое время, поэтому мы показывали вам то, что уже было загружено, и это, как правило, хорошо для привлечения пользователей,

– говорит Моссери.

К счастью, глава компании признал, что такое поведение "очень раздражает", поэтому Instagram собирается прекратить это делать и теперь будет ждать, пока вы начнете прокручивать ленту, прежде чем обновить ее. Незначительное изменение, которое, несомненно, сделает многих людей очень счастливыми.

Какие еще новые функции добавили в Instagram: