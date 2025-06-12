Instagram наконец-то позволит изменить порядок публикаций и поможет делиться музыкой

Instagram, отмечая свое 15-летие, заявил, что "усиливает инвестиции в сферу творчества", внедряя ряд обновлений. Эти новые функции направлены на снижение давления, которое испытывают пользователи при публикации контента, а также на расширение возможностей для самовыражения.

Среди ключевых новинок – возможность обмена песнями со Spotify в Notes, гибкая настройка порядка уже сделанных публикаций в сетке профиля и функция скрытых сообщений, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Общий музыкальный опыт в Notes

Прежде всего Instagram интегрирует Spotify в функцию Notes (круглые заметки на экране личных сообщений). Это позволит вам делиться песнями, которые вы слушаете прямо сейчас. Эта функция удерживает постоянную связь с вашим аккаунтом в Spotify, автоматически подтягивая название и исполнителя вашей текущей композиции. Такое динамическое отображение, основанное на уже существующей интеграции со Spotify, обеспечит новый способ общения через музыку, давая вам возможность делиться своими настроениями и открытиями.

Изменение порядка публикаций

Одной из самых желанных функции Instagram всегда была возможность изменять порядок публикаций в сетке профиля. Сейчас посты отображаются исключительно в хронологическом порядке, а единственным способом выделить старый контент является закрепление.

С новой функцией об этих ограничениях можно забыть, ведь теперь вы сможете самостоятельно оформить свою сетку, создавая желаемую эстетику или выделяя определенный контент независимо от даты его публикации.

Хотя разработка этой возможности была замечена еще в 2022 году, ее выпуск перенесли на позже. Теперь Instagram готов ее внедрять для всех.

Тихая публикация

Для уменьшения давления во время публикации Instagram также тестирует функцию "тихого" размещения. Она позволит делиться контентом в профиле без его трансляции в ленты всех подписчиков. Эта опция идеально подходит для тех, кто стремится развивать свой профиль или архивировать контент без дополнительного давления через сбор лайков.

Таким образом, если вы воспользуетесь этой функцией, чтобы опубликовать пост, он будет виден в вашем профиле только если другой пользователь самостоятельно зайдет к вам на страницу и увидит его, но в ленте обновлений никто не встретит ваш новый "тихий" пост.

Кому это может быть полезно

Представьте, что вы ведете эстетический профиль, в котором формируете ленту по цветам фото. Вероятно, в таком случае вы будете публиковать по три фотографии, похожие по оттенкам или теме. Но что, если вы по какой-то причине опубликовали две фотографии вместо трех, или, например, были вынуждены удалить одну из ранних фотографий по тем или иным причинам? В таком случае гармония будет нарушена, а все публикации ниже просто "съедут" на одну ячейку. Вам придется либо смириться, либо удалить еще две публикации, чтобы восстановить структуру.

Здесь на помощь придет тихая публикация. Вы загружаете новую фотографию, которая не попадает в ленты пользователей, а затем, пользуясь функцией изменения порядка публикаций, опускаете ее вниз.

Эксперименты с Reels

Instagram также расширяет доступность "пробных Reels" на большее количество пользователей. Эта функция позволяет публиковать видео, которые сначала демонстрируются не всем вашим подписчикам, а только определенной узкой аудитории в виде своеобразного тестового показа. Это помогает создателям экспериментировать с новыми типами контента без риска отчуждения существующей аудитории и уменьшает неопределенность относительно потенциальной эффективности. По результатам внутреннего анализа, 40% создателей стали чаще публиковать Reels после использования этой функции. 80% из них заметили увеличение охвата.