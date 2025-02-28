Instagram может запустить отдельное приложение для Reels

После всех проблем, с которыми TikTok столкнулся в США, многие другие интернет-сервисы задумались над тем, как извлечь из этого выгоду. Meta – не исключение. Компания, которой принадлежит Instagram, уже имеет аналогичную функцию коротких видео в составе двух своих соцсетей, а теперь может сделать ее полностью отдельным приложением.

Что известно

TikTok получил временную отсрочку, когда Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий китайской платформе дополнительные 75 дней на поиск нового владельца. Сначала был якобы достигнут определенный прогресс, поскольку некоторые компании достаточно быстро объявили предложения, но ByteDance до сих пор не продала свои американские активы, и неясно, что с ними будет дальше. Уже скоро отсрочка кончится, и если продажа не состоится, то огромная ниша окажется практически незанятой, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

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Предыдущий опыт показывает, пользователи почему-то больше тянутся к отдельным приложениям, таким как китайский RedNote, вместо того, чтобы перейти с TikTok в Instagram, который сочетает различные типы контента. Вполне возможно, что Meta руководствуется именно этим наблюдением, планируя выделить Reels в отдельное приложение, чтобы оно воспринималось по-другому, как что-то новое, и имело больше шансов на то, чтобы занять место TikTok.

Как пишет источник, руководитель Instagram Адам Моссери обсуждал этот план с сотрудниками на встрече в начале этой недели. Хотя нет подтверждений, что это действительно произойдет, уже сам факт рассмотрения таких идей означает, что у них есть определенные перспективы. Meta эти слухи пока не комментирует.

Функция Reels появилась в сервисах Meta в августе 2020 года. Понятно, что компания не говорила, что это прямой конкурент TikTok, поскольку тогда ей бы пришлось признать, что она копирует чужие функции, как это ранее также сделала со Stories, скопировав популярную функцию Snapchat. Но это сравнение сопровождало Reels всегда: функцию постоянно называют "аналогом TikTok", она воспринимается именно такой. Но тот факт, что она существует в составе приложения, которое воспринимается в основном как соцсеть для фото, может вредить перспективам популяризации Reels.

Стоит отметить, что идея создания отдельного приложения для видео уже звучала от Meta. В 2018 году компания запустила Lasso, приложение для редактирования видео, которое должно было стать конкурентом TikTok, но потерпело неудачу и было закрыто. Meta также запустила приложение для редактирования видео под названием "Edits", которое считается прямым конкурентом CapCut от ByteDance.

Это свидетельствует о намерении Meta сосредоточиться не только на коротких видео, но и на инструментах, которыми пользуются создатели для их создания. Meta уже давно признала, что потеряла шанс на первенство на рынке коротких видео, но неопределенность вокруг TikTok может дать ей новую возможность, уникальную. Поэтому она явно не хочет снова ее упустить.

Напомним, правительство США обеспокоено связями TikTok с Китаем, утверждая, что приложение, который имеет более 170 миллионов американских пользователей, может быть использован для сбора данных, шпионажа или политического влияния. В то время как демократы пытались его полностью заблокировать, президент Трамп предложил партнерство 50 на 50 между правительством США и ByteDance, но четкого плана так и не было изложено.