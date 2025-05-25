Все как у людей: Intempus подарит роботам "виртуальные эмоции" - с сердцебиением и потоотделением

Американский стартап Intempus, основанный 19-летним инноватором Тедди Уорнером, работает над тем, чтобы оснастить роботов симулированными физиологическими реакциями, такими как сердцебиение, температура тела и потоотделение. Цель – сделать поведение искусственного интеллекта более похожим на человеческое, в частности в контексте эмоциональных состояний радости, страха или тревоги.

В интервью для TechCrunch Уорнер объяснил, что идея родилась во время его работы в Midjourney – компании, известной генерацией изображений с помощью ИИ, объясняет 24 Канал. Там его команда занималась созданием так называемой "модели мирового ИИ" – системы, способной принимать решения, как человек в реальном мире.

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Однако Уорнер обнаружил, что таким моделям не хватает важной составляющей – физиологического "внутреннего состояния", которое у живых существ играет ключевую роль в принятии решений.

Роботы переходят от наблюдения к действию – от А до С. А люди имеют еще шаг В – физиологическое состояние. У роботов этого нет. Они не испытывают удовольствия или стресса,

– рассказал он.

По мнению разработчика, чтобы робот мог взаимодействовать с человеком естественнее, нужно добавить именно этот "промежуточный шаг". Чтобы создать модель, которая бы учитывала физиологию, Уорнер вместе с командой подключил себя к полиграфу, чтобы собрать данные о потоотделении и другие реакции. На основе этих показателей он создал систему, которая позволяет ИИ реагировать на ситуации эмоционально – условно говоря, "чувствовать".

Звучит или довольно футуристично и даже немного тревожно – особенно учитывая то, что недавно Уорнер стал стипендиатом Thiel Fellowship. Эта программа финансируется техномиллиардером Питером Тилем и поддерживает молодых предпринимателей, которые покидают обучение в университетах ради стартапов.

С сентября Intempus успел наладить исследовательскую инфраструктуру и привлечь семь партнеров. Компания уже расширяет команду и тестирует "эмоциональных" роботов во взаимодействии с пользователями. В перспективе Ворнер не исключает создание собственных моделей роботов, полностью адаптированных к симулированным эмоциям.

Уорнер уже заявил, что имеет несколько роботов каждый из которых выражает определенное эмоциональное состояние. В конце концов он стремится, чтобы человек с первого взгляда чувствовал, что робот "чувствует" те или иные эмоции. "Если мне удастся интуитивно передать эмоцию или намерение, значит, я достиг своей цели", – подытожил Ворен.

Тем временем Tesla учит роботов готовить и убирать. Компания показала свежее видео с новыми навыками Optimus.