В інтерв’ю для TechCrunch Ворнер пояснив, що ідея народилася під час його роботи у Midjourney – компанії, відомій генерацією зображень за допомогою ШІ, пояснює 24 Канал. Там його команда займалась створенням так званої "моделі світового ШІ" – системи, здатної приймати рішення, як людина у реальному світі.

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Проте Ворнер виявив, що таким моделям бракує важливої складової – фізіологічного "внутрішнього стану", який у живих істот відіграє ключову роль у прийнятті рішень.

Роботи переходять від спостереження до дії – від А до С. А люди мають ще крок В – фізіологічний стан. У роботів цього немає. Вони не відчувають задоволення чи стресу,

– розповів він.

На думку розробника, щоб робот міг взаємодіяти з людиною природніше, потрібно додати саме цей "проміжний крок". Щоб створити модель, яка б враховувала фізіологію, Ворнер разом із командою підключив себе до поліграфа, щоб зібрати дані про потовиділення та інші реакції. На основі цих показників він створив систему, яка дозволяє ШІ реагувати на ситуації емоційно – умовно кажучи, "відчувати".

Звучить або доволі футуристично і навіть трохи тривожно – особливо з огляду на те, що нещодавно Ворнер став стипендіатом Thiel Fellowship. Ця програма фінансується техномільярдером Пітером Тілем і підтримує молодих підприємців, які покидають навчання в університетах заради стартапів.

Від вересня Intempus встиг налагодити дослідницьку інфраструктуру та залучити сім партнерів. Компанія вже розширює команду й тестує "емоційних" роботів у взаємодії з користувачами. У перспективі Ворнер не виключає створення власних моделей роботів, повністю адаптованих до симульованих емоцій.

Ворнер вже заявив, що має кілька роботів кожен з яких виражає певний емоційний стан. Врешті він прагне, щоб людина з першого погляду відчувала, що робот "відчуває" ті чи інші емоції. "Якщо мені вдасться інтуїтивно передати емоцію чи намір, значить, я досяг своєї мети", – підсумував Ворен.

Тим часом Tesla вчить роботів готувати та прибирати. Компанія показала свіже відео з новими навичками Optimus.