iOS 18․2 с функциями Apple Intelligence наконец-то вышла: как изменится ваш iPhone

Интеграция искусственного интеллекта с продуктами Apple становится более полноценной благодаря свежему обновлению программного обеспечения. Первую порцию функций Apple Intelligence компания запустила в октябре, но главное оставила на второй апдейт, который, как и ожидалось, вышел 11 декабря.

Что надо знать

iOS 18.2 наконец вышла из стадии бета-тестирования, и она принесла немало функций, которые компания достаточно долго испытывала, чтобы удостовериться в их безопасности и эффективности. Обновление особенно важно для Siri, поскольку теперь голосовой ассистент, который годами отставал от своих конкурентов, теперь интегрируется с ChatGPT для выполнения запросов, которые выходят за рамки его базовых знаний. 24 Канал собрал каждую новую функцию, которую Apple запустила вместе с iOS 18.2.

Смотрите также Будущие MacBook Pro наконец избавятся от наиболее раздражающего элемента в своем дизайне

Image Playground:

Это генератор изображений, встроенный в iOS.

Он позволяет использовать не только текстовые запросы для создания картинок, но и фотографии людей из вашей галереи, чтобы генерировать новые изображения в различных стилях.

Вам будет доступен предварительный просмотр, на этапе которого вы сможете оценить результат, выбрать лучший из нескольких и внести изменения.

Во время создания изображения можно выбрать стиль.

Создание изображений доступно также в программах "Сообщения" с последующей легкой отправкой, Freeform и в приложениях сторонних разработчиков.

Изображения синхронизируются с библиотекой Playground на всех ваших устройствах с помощью сервиса iCloud.

Genmoji:

Genmoji позволяет создавать собственные эмодзи прямо с клавиатуры.

На клавиатуре эмодзи своего iPhone коснитесь новой кнопки Genmoji, а затем введите описание персонажа, которого хотите создать. Apple Intelligence сгенерирует несколько разных вариантов, которые вы можете листать, чтобы выбрать тот, который хотите отправить. Также можно использовать фотографии ваших друзей как отправную точку для Genmoji.

Genmoji синхронизируются в вашей шкатулке наклеек на всех ваших устройствах с помощью iCloud.

Поддержка ChatGPT в Siri и Writing Tools:

Доступ к ChatGPT от OpenAI можно получить прямо из Siri или Writing Tools (инструменты для написания текста).

Функция Compose в Writing Tools позволяет создавать что-то с нуля с помощью ChatGPT. Это будет работать как любой запрос к чат-боту с просьбой написать текст по заданным параметрам.

Siri может подключиться к ChatGPT, когда это уместно, чтобы предоставить вам ответ.

Например, если вы попросите цифрового ассистента составить для вас маршрут или план тренировок, он спросит вашего разрешения на использование ChatGPT для выполнения задачи.

Учетная запись в ChatGPT не является обязательной. Ваши запросы будут анонимными и не будут использоваться для дальнейшего обучения моделей OpenAI.

Но вы можете по желанию войти в свою учетную запись ChatGPT, чтобы получить доступ к преимуществам вашей подписки, если таковая имеется. В таком случае на ваши запросы будет распространяться политика конфиденциальности OpenAI.

Интересно, что в бета-версии iOS 18.2 существовал ежедневный лимит на количество запросов, которые пользователи iPhone могут отправлять на серверы OpenAI. Но есть ли он сейчас в финальном релизе, пока неясно.

Почта:

Функция категоризации почты сортирует сообщения, чтобы помочь вам определить приоритетность самых важных сообщений.

Функция Digest объединяет все сообщения от одного отправителя в одну группу для удобного просмотра.

Фотографии:

Улучшен просмотр видео, включая возможность покадрового просмотра и настройки для отключения циклического воспроизведения видео.

Улучшена навигация в представлениях коллекций, включая возможность проведения пальцем вправо для возврата к предыдущему представлению.

Историю альбомов "Недавно просмотренные" и "Недавно распространенные" можно очистить.

Альбом "Избранное" появился в коллекции "Утилиты" в дополнение к "Закрепленным коллекциям".

Safari:

Новые фоновые изображения для настройки стартовой страницы Safari.

Импорт и экспорт позволяет экспортировать данные веб-просмотра из Safari и импортировать данные веб-просмотра из другого приложения в Safari.

Приоритетность HTTPS. Обновляет URL-адреса до HTTPS, когда это возможно.

Загрузка файлов в реальном времени показывает ход загрузки файла на Dynamic Island и на главном экране.

Это обновление также включает следующие функции, улучшения и исправления ошибок:

Image Wand превращает эскизы и рукописные или напечатанные заметки в изображения в Заметках.

Функции Camera Control (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Двухступенчатый затвор Camera Control позволяет зафиксировать фокус и экспозицию в камере при легком нажатии Camera Control.

Visual Intelligence с функцией управления камерой помогает мгновенно узнавать о местах, предметы вокруг или взаимодействовать с информацией, что вас окружает, просто наведя камеру iPhone на объект. Достаточно спросить ИИ о том, что он видит, чтобы получить информацию об этом. Система может обратиться как к Поиску Google, так и к ChatGPT.

Voice Memos поддерживает многоуровневую запись, позволяя добавлять вокал поверх существующей идеи песни без использования наушников, а затем импортировать двухдорожечные проекты непосредственно в Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Функция Share Item Location в Find My помогает находить и возвращать потерянные вещи, легко и безопасно делясь местоположением аксессуара AirTag или Find My с доверенными третьими сторонами, например, авиакомпаниями.

Поиск на естественном языке в Apple Music и Apple TV позволяет описывать то, что вы ищете, используя любую комбинацию категорий, таких как жанры, настроения, актеры, десятилетия и прочее.

Функция "Любимые категории в подкастах" позволяет выбрать любимые категории и получить рекомендации к соответствующим шоу, к которым можно легко получить доступ в вашей библиотеке.

Страница персонализированного поиска в подкастах освещает наиболее релевантные категории и специально подобранные для вас коллекции.

Поддержка функции проверки слуха на AirPods Pro 2 в большем количестве стран. Украина не упоминается.

Поддержка функции слухового аппарата на AirPods Pro 2 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Котировки цен в разделе "Акции" позволяют отслеживать биржевые котировки NASDAQ и NYSE до открытия рынка.

Решена проблема, из-за которой недавно сделанные фотографии не сразу появлялись в сетке "Все фотографии".

Решена проблема, из-за которой фотографии в ночном режиме в программе "Камера" могли выглядеть ухудшено при съемке с длинной экспозицией (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Если вы ждали iOS 18.2 и iPadOS 18.2, обновление было официально выпущено для всех совместимых устройств. Вы можете загрузить его через "Настройки" на вашем iPhone. Все, что вам нужно сделать, это перейти в Общие – Обновление программного обеспечения и следовать инструкциям на экране.

Напомним, функции Apple Intelligence доступны только на таких смартфонах: