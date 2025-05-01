Чего ждать от iOS 19

Apple, похоже, готовит большой шаг в развитии своей системы искусственного интеллекта Apple Intelligence в iOS 19. Как стало известно из неожиданного источника, компания может добавить поддержку нескольких новых моделей ИИ от сторонних разработчиков. Среди них – вероятная интеграция Google Gemini, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Эти новости появились на фоне антимонопольного судебного процесса против Google. Во время показаний генеральный директор компании Сундар Пичаи выразил надежду, что Gemini станет частью Apple Intelligence уже в этом году. Пичаи также рассказал, что в течение 2024 года имел серию разговоров с CEO Apple Тимом Куком и надеется на подписание соответствующего соглашения до середины года.

Стоит отметить, что на 9 июня запланировано открытие ежегодной конференции WWDC, где Apple представит iOS 19. В прошлом году именно на WWDC компания объявила о партнерстве с OpenAI, поэтому аналогичное объявление о Google выглядело бы вполне логично.

Во время тех же слушаний Пичаи также фактически подтвердил, что Apple планирует интегрировать в свою ИИ-платформу больше моделей от сторонних разработчиков. По его словам, Кук прямо сказал, что в этом году в Apple Intelligence появятся новые внешние модели. Это может свидетельствовать о более широком видении Apple, в рамках которого iPhone будет служить платформой-агрегатором для лучших ИИ-инструментов на рынке.

И хотя пока непонятно, смогут ли пользователи одновременно использовать несколько моделей, или iOS 19 ограничит их одним "ИИ-расширением" за раз, такая открытая экосистема расширяет возможности искусственного интеллекта на iPhone. Если интеграция Gemini действительно состоится, она, вероятно, будет работать по аналогии с текущим решением для ChatGPT: пользователи смогут напрямую обращаться к Gemini через Siri по собственному выбору. Или же смартфон автоматически будет решать, на какую ИИ-модель передавать тот или иной запрос.

Эти планы могут стать важным шагом Apple на фоне конкуренции с Google и OpenAI. Одна модель, в которой пользователь получает доступ к нескольким умным ассистентам от разных разработчиков, способна сделать iPhone еще более гибким и полезным в повседневном использовании.