Apple научила iPhone переводить видеозвонки на ходу благодаря функции Live Translation в iOS 26

Apple добавила в iOS 26 новую функцию Live Translation, которая позволяет переводить разговоры в реальном времени без подключения к интернету.

Возможность работает благодаря Apple Intelligence – новой системе искусственного интеллекта, которая выполняет вычисления локально, без отправки данных на серверы, рассказывает 24 Канал.

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Функция поддерживает перевод как в текстовых диалогах, так и во время телефонных и FaceTime-звонков. Таким образом, пользователи могут общаться с иностранными собеседниками напрямую, не прерывая разговор.



Live Translation работает в диалогах, во время обычных звонков и в FaceTime / Скриншот из презентации

Для разработчиков Apple также открыла API, который позволяет интегрировать Live Translation в сторонние приложения. Это расширяет возможности использования перевода в реальном времени – например, в мессенджеры, приложения для путешествий или сервисы поддержки.



Возможности Live Translation можно будет добавить в ряд приложений / Скриншот из презентации

Функция Live Translation стала частью обновления iOS 26, которое компания представила на WWDC 2025. Она является одним из примеров того, как Apple встраивает возможности искусственного интеллекта непосредственно в свои продукты, сохраняя при этом приватность пользователей благодаря обработке данных прямо на устройстве.

Apple представила операционную систему iOS 26 для смартфонов с обновленным дизайном Liquid Glass 9 июня 2025 года. Она получила визуальные изменения, улучшения и ряд новых функций.