Apple представила iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass

Во время конференции WWDC 2025 компания Apple анонсировала iOS 26 - следующую версию мобильной операционной системы для iPhone. Одной из главных новаций стал полностью обновленный визуальный язык оформления под названием Liquid Glass.

Этот релиз также означает изменение в стратегии нумерации основных обновлений, рассказывает 24 Канал. Ранее логическим продолжением iOS 18 должна была стать версия iOS 19.

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Отныне большие версии iOS будут получать номер, соответствующий году, следующему после презентации – по аналогии с тем, как автопроизводители обозначают модели автомобилей.



Новые названия операционных систем теперь будут соответствовать году выхода глобальных обновлений / Скриншот с презентации

iOS 26 – это второе крупное обновление операционной системы после внедрения функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. В предыдущей версии, iOS 18, появились базовые возможности AI – улучшение написанного текста, создание уникальных эмодзи через Genmoji, а также интеграция с ChatGPT.

Впрочем, часть ранее анонсированных новинок, в частности расширенную функциональность Siri, которая должна была анализировать контент на экране и выполнять действия, перенесли на более поздние этапы запуска.



Новый дизайн iOS / Скриншот с презентации

Многие элементы операционной системы в iOS 26 получили существенное обновление в рамках нового дизайна. Например, время на экране блокировки теперь может растягиваться на большую часть дисплея. В приложении "Камера" изменился интерфейс – большинство элементов управления стали скрытыми, что сделало внешний вид чище и минималистичнее. В Safari вебстраницы теперь отображаются на полную ширину экрана, а панель вкладок плавает над контентом.



Годинник на экране блокировки теперь растягивается / Скриншот из презентации

Телефонное приложение также получило улучшения – в частности функцию автоматического приема звонков и ожидания на линии без участия пользователя.

В "Сообщениях" появилась возможность устанавливать индивидуальные фоны. Apple предложит собственные варианты оформления, но также можно будет добавить фото из галереи или сгенерированные изображения с помощью Image Playground.

Кроме того, в чатах станет доступным создание опросов, которые в случае необходимости сможет предложить создать Apple Intelligence.

Это уже второе крупное обновление iOS после введения функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. В iOS 18 появились базовые возможности на основе AI: инструменты для улучшения текста, создание собственных эмодзи через Genmoji и интеграция с ChatGPT. Однако некоторые обещанные новинки, в частности функция Siri, которая могла бы взаимодействовать с контентом на экране, были отложены до следующих версий.

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