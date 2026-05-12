Приготовьте 12 гигабайтов: новая версия iOS приносит кучу исправлений и полезные функции

Компания Apple официально представила iOS 26.5 – очередной этап развития своей мобильной платформы. Хотя этот релиз не принес революционных изменений в работе искусственного интеллекта, он сосредоточен на критических исправлениях безопасности и долгожданной защите при общении с пользователями Android.

Что нового в iOS 26.5?

Apple выпустила операционную систему iOS 26.5, которую многие эксперты называют небольшим, но чрезвычайно важным шагом перед анонсом iOS 27. Файл обновления имеет значительный размер (11,98 гигабайта), но при этом содержит лишь несколько видимых функциональных изменений, сосредотачиваясь преимущественно на внутренней оптимизации и безопасности. 24 Канал собрал все главные изменения, на которые стоит обратить внимание.

Одной из главных новостей стало появление сквозного шифрования (E2EE) для сообщений RCS (Rich Communication Services), сообщает Wcctech. Это означает, что отныне текстовые чаты между владельцами iPhone и Android будут иметь такой же уровень защиты, как и фирменный iMessage. Эта функция пока находится в состоянии бета-тестирования, но она будет включена по умолчанию для всех чатов.

Этот апдейт внедряет поддержку сквозного зашифрованного RCS (бета) обмена сообщениями и обои Pride Luminance вместе с усовершенствованиями, исправлениями ошибок и обновлениями безопасности для вашего iPhone,

– прокомментировали в компании Apple,



Новые обои для iPhone / Фото Apple/MacRumors

Зак Холл, автор издания 9to5Mac, подчеркивает: "iOS 26.5 в основном сосредоточена на трех ключевых изменениях для пользователей iPhone". К этим изменениям относятся уже упомянутое шифрование, новые динамические обои и обновления в Картах.

В приложении Apple Maps появился раздел "Предлагаемые места" (Suggested Places). Он использует алгоритмы для рекомендации интересных локаций вблизи, опираясь на то, что сейчас является популярным в вашем районе, и на историю ваших недавних поисков.



Обновление "Предлагаемые места" в Картах / Фото Apple

Интересно, что Apple также заложила основу для показа рекламы в Картах, которая начнет появляться в поисковых запросах в США и Канаде уже этим летом, сообщило издание MacRumors. Точный формат объявлений еще неизвестен.

Вопрос кибербезопасности в этом релизе стоит особенно остро. iOS 26.5 устраняет более 50 уязвимостей в системе, отмечает 9to5Mac. Хотя ни одна из этих ошибок не была замечена в активном использовании хакерами, специалисты рекомендуют обновиться как можно скорее.

Для пользователей в Европейском Союзе пакет изменений еще шире из-за требований Закона о цифровых рынках (DMA). Теперь сторонние аксессуары, например смарт-часы или наушники, получили больше возможностей: быстрое сопряжение, отображение активности в реальном времени (Live Activities) и полноценную работу с интерактивными уведомлениями, что ранее было эксклюзивом только для Apple Watch и AirPods.

Среди менее заметных, но полезных мелочей – поддержка клавиатуры на языке инуктитут и новая возможность при переносе данных с iPhone на Android выбирать, за какой период копировать вложения к сообщениям: за все время, за 1 год или за последние 30 дней.

Также была упрощена процедура подключения аксессуаров Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad – теперь они автоматически создают пару по Bluetooth после короткого подключения кабелем USB-C.

Siri все еще нет

Для тех, кто ждал обещанное обновление Siri с использованием больших языковых моделей, новости менее утешительные, потому что здесь этого нет. Зато, как считают журналисты, этот апдейт отложили до выхода iOS 27. Настоящий прорыв в сфере искусственного интеллекта ожидается уже на конференции WWDC 2026, которая начнется 8 июня.

Как установить iOS 26.5?

Если у вас не включены "Автоматические обновления" и вы не получили оповещения, зайдите в "Параметры" – "Общие" – "Обновление программного обеспечения".

Какие iPhone совместимы с iOS 26.5?

iOS 26 совместима с iPhone 11 и более новыми моделями. Таким образом, обновление получили iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, вся линейка iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, а также iPhone SE второго и третьего поколения. Кроме того, система поддерживает новые модели iPhone 17, пишет 24 Канал.

Однако важно учитывать, что поддержка iOS 26 не означает доступ ко всем функциям Apple Intelligence. Полноценные возможности искусственного интеллекта Apple пока работают только на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и более новых моделях из-за ограничений процессоров и объема оперативной памяти. Старые iPhone могут запускать саму систему, но без многих AI-функций.

Относительно iOS 27, то пока Apple еще официально не анонсировала систему, но в сети уже накопилось много утечек и инсайдов. Больше всего внимания привлекает новая стратегия Apple в сфере искусственного интеллекта.

По данным источников, компания планирует сделать iOS 27 значительно более открытой для сторонних AI-моделей. Пользователям могут позволить самостоятельно выбирать, какой искусственный интеллект будет использоваться в Siri и системных функциях. Речь идет об интеграции ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude и других моделей, пишет Reuters.

Фактически Apple может превратить Siri в своеобразный "центр управления AI", где сама Siri будет лишь оболочкой и интерфейсом, а обработкой запросов будут заниматься различные модели. Это до сих пор выглядит как попытка Apple догнать конкурентов, поскольку компания заметно отстала от OpenAI, Google и Microsoft в развитии генеративного искусственного интеллекта, пишет 24 Канал.

Среди других слухов об iOS 27 упоминаются новые AI-функции для фотографий. Apple якобы тестирует инструменты Enhance, Extend и Reframe, которые позволят автоматически улучшать фото, расширять кадры и менять композицию изображения с помощью генеративного AI. Также сообщается о серьезном обновлении автозамены текста, которая станет похожей на Grammarly – система будет анализировать стиль, грамматику и структуру предложений в реальном времени, сообщает Tom's Guide.

Отдельно упоминается обновление приложения Wallet. В нем может появиться функция создания цифровых пропусков через QR-коды. Кроме этого, Apple якобы работает над AI-функциями для здоровья и фитнеса. Утечки говорят о персонализированных рекомендациях, анализ тренировок, питания и состояния организма на основе данных Apple Watch и медицинских сенсоров.

Также iOS 27 может стать важным обновлением для будущего складного iPhone Fold. Инсайдеры пишут, что Apple готовит адаптированный интерфейс с улучшенной многозадачностью, новыми Split View-режимами и масштабируемыми элементами системы.

Еще одна важная тема – совместимость. По слухам, iOS 27 прекратит поддержку iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE второго поколения. Если это подтвердится, минимальной моделью для iOS 27 станет iPhone 12. Основной причиной называют устаревший процессор A13 Bionic, писало ранее издание MacRumors.

Что известно о новой Siri с искусственным интеллектом?

Но больше всего обсуждений сейчас вокруг новой Siri. Apple еще в 2024 – 2025 годах пообещала "революционную" Siri с Apple Intelligence, но запуск много раз переносился. Из-за задержек компания даже столкнулась с коллективными исками в США, где пользователи обвинили Apple в рекламе функций, которых фактически не существовало на момент релиза iPhone 16, пишет TechRadar.

Теперь большинство источников сходятся на том, что настоящая "новая Siri" выйдет именно вместе с iOS 27 или позже в обновлениях этого поколения. Ожидается, что Siri станет значительно контекстнее и сможет понимать информацию на экране, анализировать действия пользователя, работать глубже внутри приложений и выполнять сложные многошаговые команды. Например, Siri сможет самостоятельно найти фото, прикрепить его к письму, написать текст сообщения и отправить его без ручного вмешательства.

Также говорят о новом интерфейсе Siri. Некоторые утечки описывают отдельное AI-приложение Siri, новую кнопку "Ask", интеграцию с Dynamic Island и появление AI-функций прямо внутри программ.

Еще одно ключевое изменение – Siri должна перестать постоянно перебрасывать пользователей в веб-поиск. Именно это много лет критиковали владельцы iPhone. Apple пытается сделать так, чтобы Siri реально выполняла задачи, а не просто показывала результаты Google.

Впрочем, даже сейчас многие инсайдеры сомневаются, что Apple успеет реализовать все обещанные функции до релиза iOS 27 осенью 2026 года. Часть источников считает, что некоторые AI-возможности могут снова перенести на iOS 27.2 или даже iOS 28.