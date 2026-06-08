iOS 27 не оставила никого за бортом: какие iPhone получат новую систему

Apple представила iOS 27 на конференции WWDC 2026 и одновременно ответила на один из главных вопросов владельцев iPhone. Компания сохранила поддержку широкого перечня устройств, что стало приятной новостью для многих пользователей.

Новое обновление сосредоточилось на отточенном интерфейсе Liquid Glass, а также содержит многочисленные исправления ошибок и улучшения производительности, рассказывает 24 Канал.

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Вместе с деталями на презентации Apple подтвердила и список совместимых смартфонов. Для владельцев iPhone этого года есть хорошая новость: ни одна модель, которая поддерживала iOS 26, не потеряет доступ к новой версии операционной системы.

Фактически Apple сохранила тот же перечень поддерживаемых устройств. Это означает, что пользователи могут установить iOS 27 на все смартфоны, которые уже работают под управлением iOS 26.

В список совместимых моделей вошли:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 и iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 и iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 и iPhone 12 mini и iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iPhone SE второго поколения и более новые модели

Почему это хорошие новости для владельцев айфонов?

В последние годы Apple регулярно прекращала поддержку части старых моделей во время выхода крупных версий iOS. Поэтому перед анонсом iOS 27 появлялись предположения, что компания может исключить из списка некоторые устройства, в частности серию iPhone 11.

Впрочем, этот раз Apple решила не сокращать перечень поддерживаемых смартфонов. Благодаря этому даже владельцы моделей, выпущенных еще в 2019 году, смогут установить новую систему и получить основные обновления безопасности и функциональности.

В то же время традиционно не все новые возможности будут доступны на каждом совместимом устройстве. Прежде всего это касается функций Apple Intelligence, которые требуют мощного аппаратного обеспечения. Apple подробнее расскажет об ограничении отдельных функций ближе к публичному релизу системы.

Сейчас iOS 27 уже доступна для разработчиков в виде первой бета-версии. Публичное тестирование стартует в ближайшие месяцы, а финальный релиз для всех пользователей традиционно ожидается осенью вместе с запуском новых моделей iPhone.