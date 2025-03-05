Apple представила новый iPad Air

Apple, кажется, снова начала свою неделю презентаций. Вчера в конце дня представили два новых планшета, сегодня, по слухам, покажут что-то из семейства MacBook, а затем может выйти обновленный Mac. В этом материале говорим об iPad Air на процессоре M3 и новой клавиатуре Magic Keyboard.

Характеристики и особенности нового iPad Air

Apple представила более быстрый и мощный iPad Air с чипом M3, создан для Apple Intelligence. Он впервые использует передовую графическую архитектуру Apple, обещая лучшее сочетание энергоэффективности, производительности и портативности. Компания говорит, что iPad Air с M3 почти вдвое быстрее по сравнению с iPad Air с M1 и до 3,5 раза быстрее iPad Air с A14 Bionic, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Вот некоторые другие статистические данные от Apple по производительности новой версии iPad Air M3:

8-ядерный процессор и 9-ядерный графический процессор.

Поддержка динамического кэширования, а также аппаратное ускорение затенения сетки и трассировки лучей.

На 40% выше графическая производительность, чем у iPad Air с M1.

На 60% быстрее в рабочих процессах на основе искусственного интеллекта, чем iPad Air с M1.



iPad Air на процессоре M3 / Фото Apple



iPad Air на процессоре M3 / Фото Apple

Пользователи почувствуют преимущества M3 во всем, что бы они ни делали: от создания захватывающего контента быстрее, чем когда-либо, до игры в требовательные, графически насыщенные игры.

Планшет доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов – и четырех цветах. Можно выбрать среди голубого, фиолетового, Starlight (что-то среднее между белым и желтым) и Space Gray (темный серый).

Объемы памяти следующие: 128 гигабайт, 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт.



iPad Air на процессоре M3 / Фото Apple



iPad Air на процессоре M3 / Фото Apple

Разработанная специально для iPad Air, новая клавиатура Magic Keyboard повышает его универсальность и предоставляет больше возможностей. Она похожа на клавиатуру Magic Keyboard iPad Pro, но не идентична ей. Она имеет 14 клавиш с такими функциями, как регулировка яркости экрана и громкости, а также больший, чем ранее, трекпад. Однако она не изготовлена из высококачественного алюминия (за исключением шарнира), как клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro.

Благодаря iPadOS 18, поддержке Apple Intelligence, усовершенствованным камерам, быстрой беспроводной связи 5G и совместимости с Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C) новый iPad Air предлагает непревзойденные возможности,

– пишет Apple.



iPad Air на процессоре M3 / Фото Apple



iPad Air на процессоре M3 / Фото Apple



iPad Air на процессоре M3 / Фото Apple

Цены

Magic Keyboard для iPad Air стартует от 269 долларов за 11-дюймовую модель и 319 долларов за 13-дюймовую модель.

Цены на новый iPad Air остаются неизменными: 11-дюймовая модель стоит 599 долларов, а 13-дюймовая – 799 долларов.

Заказ можно сделать уже сегодня, а в наличии они появятся в среду, 12 марта.