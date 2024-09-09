iPhone 16 анонсировали официально: чем интересен новый смартфон Apple

Компания Apple официально анонсировала iPhone 16 и iPhone 16 Plus, представив несколько новых функций, в частности специальную кнопку управления камерой и расширенные возможности искусственного интеллекта. Apple продемонстрировала дизайн и технологические усовершенствования своего нового смартфона.

Улучшенное управление камерой и дизайн

Одной из выдающихся особенностей iPhone 16 является новая емкостная кнопка "Управление камерой", разработана для того, чтобы сделать съемку фотографий и видео более плавной, отмечает Техно 24. Эта сенсорная кнопка, расположена на боковой панели устройства, позволяет пользователям делать снимки или регулировать уровень зума простым движением пальца.

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Кроме того, Apple добавила новую кнопку действия, которая ранее была эксклюзивной для iPhone 15 Pro, заменив традиционный переключатель отключения звука для быстрого доступа к функциям, которые можно настроить.

Серия iPhone 16 также может похвастаться самым прочным на сегодня стеклом Apple, что обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к царапинам. Экран iPhone 16 имеет диагональ 6,1 дюйма, а большая модель iPhone 16 Plus – 6,7 дюйма, сохраняя при этом изящные и удобные форм-факторы предыдущих моделей.



Дисплей iPhone 16 / Фото Apple

Мощность и производительность с чипом A18

В основе iPhone 16 лежит новый чип Apple A18, который обеспечивает прирост производительности до 30% по сравнению с чипом A16 Bionic в iPhone 15.

A18 имеет шестиядерный процессор, 5-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный движок, оптимизированный для более быстрой и эффективной работы искусственного интеллекта.

Чип также содержит новую подсистему памяти, предназначенную для более эффективной обработки трафика данных, и построен с использованием 3-нанометровой технологии второго поколения для повышения энергоэффективности.

Создано для Apple Intelligence

Apple подчеркнула, что iPhone 16 "создан с нуля" для Apple Intelligence, набора функций компании, управляемых искусственным интеллектом. Эти возможности теперь более интегрированы, чем когда-либо, что обеспечивает быстрый доступ к функциям ИИ с помощью кнопки "Управление камерой", таких как расширенное редактирование фотографий и улучшенная обработка видео.

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Доступность и цвета

iPhone 16 будет доступен в ряде новых цветов, что придаст свежего вида новейшей линейке Apple. Ожидается, что в рамках презентации Apple вскоре объявит даты предварительных заказов и детали цен.