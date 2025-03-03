iPhone 16e поступил в продажу: смартфон уже разобрали и нашли кое-что интересное

В понедельник, 3 марта, в магазинах Apple и у ритейлеров стартовали продажи нового смартфона iPhone 16e, предварительные заказы на который открылись на прошлой неделе. Специалисты REWA Lab провели детальную разборку устройства, исследовав возможность замены аккумулятора, материнскую плату и другие компоненты новинки.

Аккумулятор iPhone 16e не только получил увеличенную емкость, но и стал легче в замене благодаря специальному клею, который можно размягчить с помощью 9-вольтового источника питания или зарядного устройства USB Type-C, сообщает 24 Канал.

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Такая технология впервые появилась в iPhone 16 и iPhone 16 Plus в прошлом году, и, вероятно, будет применена и в дальнейшем. Опубликованное лабораторией видео демонстрирует, что емкость батареи iPhone 16e составляет 4005 мАч (15,55 Вт-ч), что на 12% больше 3561 мАч (13,83 Вт-ч) у стандартного iPhone 16 при том же напряжении.

Разборка iPhone 16e

Разборка также позволила исследовать материнскую плату iPhone 16e, которая содержит чип Apple A18 и разработанный Apple мобильный модем C1. По словам специалистов, ремонтопригодность устройства уменьшилась, поскольку чип A18 стал сложнее в демонтаже.