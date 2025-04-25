iPhone 17 Air настолько тонкий, что едва больше боковых кнопок

Apple готовит к релизу свой самый тонкий смартфон iPhone 17 Air. Устройство имеет не только впечатляющую толщину в 5,5 миллиметра, но и целый ряд изменений, которые демонстрируют компромисс между дизайном и функциональностью. Вот что известно об этом необычном iPhone уже сейчас.

Самый тонкий iPhone в истории

В новой утечке дизайнерских макетов iPhone 17, которыми поделился инсайдер Сонни Диксон, особенно выделяется одна модель – iPhone 17 Air. Его корпус настолько тонкий, что, если смотреть сбоку, он почти не отличается по толщине от боковых кнопок питания и регулировки громкости. По имеющейся информации, толщина iPhone 17 Air в тонкой точке составит всего 5,5 миллиметра, что делает его самым тонким iPhone в истории Apple, сообщает 24 Канал.

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Этот ультратонкий смартфон должен заменить нынешнюю модель iPhone 16 Plus и будет оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой Face ID, Dynamic Island и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Однако достижение такой толщины повлекло ряд компромиссов: в iPhone 17 Air будет только одна 48-мегапиксельная задняя камера, размещена на удлиненной горизонтальной панели, а также фронтальная камера на 24 Мп.

Чтобы избежать проблем со случайным сгибанием, подобных тем, которые возникали с iPhone 6 Plus, Apple планирует использовать комбинацию титана и алюминия для корпуса, что должно гарантировать прочность даже при такой малой толщине. Ранее компания рассматривала возможность сделать дисплей еще больше, но отказалась от этой идеи, поскольку больший экран мог сделать устройство слишком уязвимым к деформации.



iPhone 17 Air можно легко узнать среди других моделей будущей линейки / Фото Сонни Диксона



iPhone 17 Air можно легко узнать среди других моделей будущей линейки / Фото Сонни Диксона

Среди других особенностей – полный отказ от физического слота для SIM-карт в пользу eSIM, новый фирменный модем C1, который уже дебютировал в iPhone 16e, поддержка Wi-Fi 7, порт USB-C и 12 гигабайт оперативной памяти. И хотя iPhone 17 Air получил чип A19, а не A19 Pro, это вполне ожидаемо для модели, ориентированной на тонкий форм-фактор, а не на мощность.

Отдельное внимание обращает на себя автономность. Несмотря на тонкий корпус, устройство имеет батарею повышенной плотности, что в сочетании с энергоэффективным чипом и отсутствием сверхширокоугольной камеры (которая занимает немало места) может обеспечить уровень автономности, не хуже актуальных сейчас моделей iPhone.



iPhone 17 Air можно легко узнать среди других моделей будущей линейки / Фото Сонни Диксона

iPhone 17 Air также получит кнопку управления камерой, новую "кнопку действия" и поддержку MagSafe. Из-за непропорционально большой камеры, занимающей почти всю ширину устройства, существует риск, что смартфон будет не совсем сбалансированным в руке. И, несмотря на это, именно дизайн остается главным козырем модели – футуристический, элегантный и максимально легкий.

Ожидается, что вся линейка iPhone 17 будет представлена в сентябре, вместе с новым поколением AirPods Pro 3. Если утечки подтвердятся, iPhone 17 Air станет не только технологическим прорывом, но и смелым заявлением о будущем дизайна смартфонов.